Україна вночі збила лише 2 балістичні ракети РФ: Повітряні сили назвали кількість влучань

Росіяни били "Іскандерами" і різними дронами.

У ніч на 27 жовтня противник атакував Україну балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили України.

Кількість ракет, яку застосував ворог, не вказана, але йдеться, що протиповітряна оборона збила/подавила 257 ворожих цілей, з яких - 2 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400". Також сказано, що ракети були запущені із Брянської області РФ.

Крім того, Росія атакувала 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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За попередніми даними, станом на ранок збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів. Ще декілька ударних безпілотників залишаються в повітрі, бойова робота триває.

У Повітряних силах додали, що основним напрямком удару був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Удар по Києву 27 жовтня

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Віталій Кличко показав руйнування на Південному мосту в столиці. За його словами, рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро призупинений.

Загалом у результаті атаки Росії по Києву одна людина загинула, а ще 15 постраждали, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що увечері 26 жовтня в Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі, а також частково зруйновано нежитлову будівлю.

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