Головний перемовник Путіна просуває бізнес зі США без завершення війни, – Le Monde

Дмитрієв намагався довести, що американські компанії можуть отримати значні прибутки від роботи з російськими ресурсами.

Спеціальний посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв намагався переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа в перспективності масштабних економічних домовленостей із Росією. Москва розраховувала, що обіцянки вигідних спільних проєктів допоможуть домогтися послаблення санкцій і нормалізації відносин із Вашингтоном. Про це йдеться в матеріалі французького видання Le Monde.

Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, став одним із ключових посередників між Кремлем і Білим домом. Його завдання полягало в тому, щоб переконати американську адміністрацію: після завершення війни в Україні Росія може стати джерелом значних інвестиційних можливостей для американського бізнесу.

За задумом Москви, масштабна економічна співпраця могла б супроводжуватися скасуванням або послабленням американських санкцій. Російська сторона прагнула повернутися до повноцінних економічних відносин зі Сполученими Штатами, а Дмитрієв просував цю ідею через контакти з представниками адміністрації Трампа.

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Пропозиції Дмитрієва охоплюють енергетику, цивільну авіацію, рідкісноземельні метали, штучний інтелект і технології. Серед можливостей також обговорюють інвестиції наближених до Трампа в "Лукойл".

У лютому цього року президент Володимир Зеленський оголосив, що загальну вартість російських пропозицій оцінюють у 12 трильйонів доларів. Він назвав ці пропозиції "пакетом Дмитрієва".

Москва розраховувала, що перспектива отримання значних прибутків зробить американську адміністрацію більш зацікавленою у відновленні економічних зв'язків.

Кремль пов'язував економічне зближення зі США з послабленням санкцій

Для Росії нормалізація відносин із Вашингтоном була одним із пріоритетів. Дмитрієв просував модель, за якої американські компанії отримали б доступ до російських ресурсів і спільних проєктів, а Москва натомість домагалася б скасування обмежень.

Водночас економічні пропозиції розглядалися на тлі переговорів про завершення війни проти України, хоч про перспективи миру майже не йшлося. За оцінкою Le Monde, Кремль прагнув використати перспективу масштабних комерційних угод як додатковий аргумент для отримання поступок від американської адміністрації.

США зближуються з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували відновити постачання російських нафти й газу до Європи через Україну в межах післявоєнної економічної співпраці. Україна могла б отримувати доходи від транзиту, однак така схема викликала занепокоєння української делегації через ризик посилення залежності від Росії.

Ідея американських представників викликала різку реакцію керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Він був обурений пропозицією, яка, на його думку, фактично могла поставити Київ у залежність від Москви.

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