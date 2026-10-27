'Буданов ледве стримував гнів': США пропонували відновити транзит газу РФ через Україну, – Le Monde

У Києві побоюються, що така схема знову зробить Україну залежною від Москви.

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували відновити постачання російських нафти й газу до Європи через Україну в межах післявоєнної економічної співпраці. Україна могла б отримувати доходи від транзиту, однак така схема викликала занепокоєння української делегації через ризик посилення залежності від Росії. Про це йдеться в матеріалі французького видання Le Monde.

Під час зустрічі в гольф-клубі Шелл-Бей у Галландейл-Біч 9 жовтня Віткофф і Кушнер обговорювали не лише мирні переговори, а й перспективи масштабної економічної співпраці після завершення війни.

За даними Le Monde, Віткофф представив ідею регіонального плану процвітання, який мав би охопити Україну, Європу та Росію. Однією з його складових могло стати відновлення повноцінної роботи трубопроводів, якими російські нафта й газ постачалися до Європи через українську територію.

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Американський представник переконував, що така схема могла б принести Україні доходи від транзиту, а європейським споживачам – допомогти знизити витрати на енергоносії.

Ідея американських представників викликала різку реакцію керівника Офісу президента України Кирила Буданова. За інформацією Le Monde, він був обурений пропозицією, яка, на його думку, фактично могла поставити Київ у залежність від Москви.

"Кирило Буданов ледве стримує гнів", - описало видання стан посадовця у той день.

"Наша модель – не Білорусь, а Польща!" – відповів Буданов.

Після цього зустріч перервалася. Буданов зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, який, за описом видання, порадив йому не демонструвати своїх емоцій.

Переговори згодом поновилися, однак розмова продовжилася навколо інших економічних домовленостей, зокрема щодо російського дизельного пального.

Віткофф і Кушнер розглядали економічні домовленості з Росією як можливий інструмент для завершення війни. Вони наголошували на потенційних вигодах для різних сторін, зокрема на прибутках від енергетичної співпраці.

Водночас українська делегація побоювалася, що відновлення ділових відносин між Вашингтоном і Москвою відбуватиметься за рахунок інтересів України. Особливе занепокоєння викликала перспектива повернення російських енергоносіїв на європейський ринок до завершення війни.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у документі, який спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору Володимиру Путіну після переговорів в Осло, містяться пропозиції американської сторони щодо завершення війни.

Президент Зеленський заявив, що документ містить різні напрямки та пропозиції американської сторони, зокрема щодо підходів до безпеки України. Він додав, що Україна має чіткі позиції щодо деяких питань, які не можуть стати предметом компромісу.

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