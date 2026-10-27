Канада все активніше зближується з Європою в обороні, щоб захиститися від Трампа, – Politico

Цей розворот має й свої межі.

Канада та Європа хочуть убезпечити себе від президента США Дональда Трампа. Для цього вони звертаються до партнерства в оборонній сфері. Військові та промислові відносини між Оттавою та європейськими країнами зараз набирають обертів.

Цьому сприяють неодноразові погрози президента США анексувати Канаду. А також – його підрив традиційних американських зобов’язань щодо безпеки Європи, пише Politico. Але європейські чиновники, дипломати та аналітики описують це зближення як зближення "з умовами".

Перш за все – жодна зі сторін не хоче повного розриву з Вашингтоном. Це показує, наскільки делікатним може бути перерозподіл союзів. Оттава перебуває "у фазі стриманого зближення [з Європою]. Але вони не хочуть повністю відриватися від США", – заявляє колишній помічник генерального секретаря НАТО Камій Гран. Зараз він очолює Європейську асоціацію аерокосмічної, оборонної промисловості та безпеки.

Відео дня

Незабаром лідери Євросоюзу та Канади зустрінуться в Монреалі на саміті

Там вони обговорять, як поглибити співпрацю. Зокрема – щодо критичної сировини та оборони. За останній рік Оттаву прийняли до схеми ЄС щодо кредитів на озброєння Security Action for Europe (SAFE) обсягом 150 мільярдів євро.

ЗМІ повідомляють, що Канада також подала заявку на вступ до північноєвропейської військової коаліції, яку очолює Велика Британія. Хоча не всі нинішні її члени з цим згодні.

Канада також обрала німецького виробника підводних човнів – і шведський літак раннього попередження. Це дві її найбільші закупівлі військової техніки.

Канада – природний партнер для північноєвропейських країн у питаннях безпеки в Арктиці. На запитання – наскільки тісно Канада має бути інтегрована в оборонну політику Європи – міністр оборони Норвегії Торе Сандвік відповів: "Дуже тісно. Це арктична країна, країна Великої сімки та велика економіка".

Канада починає не з нуля

Вона – член-засновник НАТО. Також – вона очолює Багатонаціональну бригаду альянсу в Латвії. А канадський авіабудівник Bombardier тісно співпрацює з європейськими аерокосмічними компаніями – такими, як Saab.

Для Європи Канада – це "простий партнер, яким не є деякі інші країни". Зокрема, це стосується Австралії, Японії та Південної Кореї, адже вони знаходяться далеко. А Туреччина створює політичні проблеми, вважає Ананд Сундар – спеціальний радник директора Європейської ради з міжнародних відносин.

"Багато чого відбувається за межами ЄС. Оскільки НАТО намагається стати більш європеїзованою організацією, постає питання, як це зробити, не залишаючи при цьому Канаду осторонь", – зазначив він.

На тлі попереджень про те, що Росія може напасти на НАТО вже до 2030 року, Канада має те, що потрібно європейським виробникам зброї. Це критично важлива сировина, досвід ведення військових дій в Арктиці та напрацьована протягом десятиліть експертиза в галузі континентальної протиповітряної оборони.

Доступ до Європи – але з обмеженнями

У матеріалі йдеться про те, що доступ Канади до схеми SAFE зовсім не означає, що всі нові оборонні інструменти ЄС тепер автоматично відкриті для Оттави.

Зараз увага перейшла на переговори щодо семирічного бюджету ЄС. Чи матимуть треті країни право на участь в оборонній та космічній програмі на 131 мільярд євро, яку запропонувала Єврокомісія?

Такі країни, як Швеція, Німеччина, Нідерланди та Польща, відкриті до ширшої участі. А ось Франція, Греція та інші хочуть надати пріоритет саме європейським компаніям. Європарламент дав зрозуміти, що готовий допустити треті країни за певних умов.

"Переговори щодо бюджету ЄС – це саме те, де вирішуватиметься питання глибини інтеграції Канади в оборонні схеми. Це дискусія, що триває. І до останньої хвилини все залишається відкритим", – заявляє Сундар.

Ідея відкрити доступ до оборонних коштів Європейського фонду конкурентоспроможності "більше спрямована на Канаду та Велику Британію", ніж на США, додав один дипломат. На його думку, вимога про те, щоб треті країни брали фінансову участь у цій програмі, робить участь Вашингтона малоймовірною.

Хоча Канада й уклала угоду про участь у закупівлях, які фінансуються через SAFE, майже рік тому, було оголошено лише одну невелику угоду. Це контракт на 10 мільйонів канадських доларів на постачання тактичних радіостанцій до Польщі. Міністр оборони Канади Девід Макгінті, однак, налаштований оптимістично. За його словами, "буде й більше".

Повідомляється, що поглиблення оборонного співробітництва між Канадою та Європою здебільшого ілюструється двосторонніми угодами. Це угоди між Оттавою та європейськими столицями. Цього літа уряд Канади обрав німецького суднобудівника TKMS, відхиливши пропозицію південнокорейської компанії Hanwha Ocean. Вибір було зроблено на користь будівництва нового флоту з 12 неядерних підводних човнів.

Обережне хеджування щодо США

Серйозним випробуванням готовності Канади переорієнтуватися від США на Європу стане її вибір того, що вона придбає – американські винищувачі F-35 чи шведські Gripen E. Канада оновлює свій застарілий флот винищувачів CF-18.

ЗМІ пишуть, що вона планувала придбати 88 винищувачів F-35. І вже зобов’язалася взяти 16 із них. Решта 72 – перебувають на розгляді в уряді прем’єр-міністра Марка Карні. І, можливо, компанія Lockheed Martin отримає відмову на користь Saab.

У матеріалі йдеться про те, що купівля шведських літаків – розлютить адміністрацію Трампа. А торговельні відносини й так уже напружені. Економічні зв’язки Канади зі США – набагато тісніші, ніж її зв’язки з ЄС. Раніше посол США в Канаді Піт Хукстра конкретно попередив, що якщо Канада придбає шведські літаки замість решти F-35 – це матиме наслідки для NORAD – Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони.

"NORAD – найважливіший елемент оборони Канади – не є частиною НАТО. Це двостороння угода зі США. Це й пояснює частину обмежень", – підкреслив Гран.

Інші новини про Канаду та Європу

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп пригрозив Європі "серйозними митами" через дружбу з Канадою. Він назвав "смішним" те, що Оттава може стати асоційованим членом, як це раніше того ж дня запропонувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас стало відомо, що Канада допоможе Україні грошима після суперечки зі США. Оттава та Брюссель розраховують визначитися з сумою канадського внеску до початку жовтневого саміту ЄС у Монреалі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: