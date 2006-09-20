За даними на 9.30, на шахті ім. Засядька в Донецьку знайдено тіла 11 загиблих гірників.

Доля ще трьох гірників залишається невідомою. Рятувальні роботи тривають, повідомили УНІАН у центральному штабі Державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.10 на шахті ім. Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші. В лаві опинилися 43 гірники.

На момент викиду в шахті перебували 400 гірників.