Розіграш автомобіля від AXOR до 5-річчя

Перші 5 років - це невеликий, але важливий період, як для людини, так і для компанії. Подібно до того, як життя дитини від народження до 5 років наповнене значущими етапами становлення і розвитку, так і для молодої активної компанії цей період є основним, що задає темп. Компанія AXOR INDUSTRY до ювілейної позначки пройшла великий шлях від дистриб'ютора до самостійного виробника зі світовим ім'ям. Сьогодні продукція AXOR займає лідируючі позиції на ринку України, продуктивність підприємства перевищує 7 мільйонів комплектів на рік. Незмінними принципами компанії залишаються: професійна етика, постійний розвиток - як бізнесу, так і продуктових лінійок, турбота про співробітників, відкритість і лояльність до клієнтів.

Щоб подякувати своїм партнерам за спільну працю і заохотити кращих українських дилерів ПВХ конструкцій, компанія AXOR INDUSTRY протягом півроку проводила ювілейну акцію - «5 років з AXOR». 17 грудня 2016 року відбувся урочистий захід, присвячений фіналу даної акції з розіграшем головного призу - автомобіля Fiat Doblo для сервісних служб.

У цей день сотня найкращих дилерів і провідні виробники металопластикових вікон України приїхали в місто Дніпро з різних куточків країни. Компанія AXOR INDUSTRY зустріла їх гарячою кавою і музичної шоу програмою.

Далі програма продовжилася екскурсією по заводу AXOR. Чимало гостей були на виробництві вперше. Масштаби підприємства, передове устаткування і налагоджена система контролю якості вразили відвідувачів.

Урочиста частина заходу проходила в релакс-готелі GOOD ZONE - одному з найкращих заміських комплексів України. На гостей чекав не тільки відпочинок у мальовничому місці і довгоочікуваний розіграш головного призу, а й інформаційно-освітня програма. Мотиваційний майстер-клас на тему «9 етапів нескінченного зростання продажів» для гостей провів бізнес-тренер Олександр Трубін.

Компанія AXOR INDUSTRY завжди відкрита для своїх партнерів по бізнесу, тому в цей день всі кращі фахівці підприємства були готові відповісти на різні питання гостей, що стосуються як розвитку галузі в цілому, так і фурнітури AXOR зокрема. Керівник відділу продажів AXOR INDUSTRY в Україні Едем Хаурмаджі зазначив актуальні тенденції ринку СПК і окреслив напрямки бізнесу, які можуть стимулювати розвиток віконної галузі.

І нарешті! Довгоочікуваний момент - розіграш 5-ти головних призів акції. Отже, переможцями «5 років з AXOR» стали:

I місце: автомобіль для монтажної і сервісної служб Fiat Doblo Cargo Maxi New виграв справжній улюбленець долі Станіслав Мороз із Запоріжжя, чим немало здивував як гостей так і організаторів свята, так як у минулорічній акції від AXOR він виграв ГАЗель!

II місце: вікенд на двох у вишуканому готелі в Барселоні дістався Тетяні Цюрман. Вона до цих пір не може повірити в таке везіння. Тетяна ніколи не виїжджала за межі України, а тут під Новий рік такий подарунок!

III місце: Smart TV Samsung отримав Сказко Сергій

IV місце - Перфоратор HiLTi пішов Юлії Кваша

V місце - Професійний набір монтажника виграв Голяка Олег

Компанія AXOR INDUSTRY вітає переможців і вдячна всім учасникам акції.