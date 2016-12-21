Розіграш автомобіля від AXOR до 5-річчя
Щоб подякувати своїм партнерам за спільну працю і заохотити кращих українських дилерів ПВХ конструкцій, компанія AXOR INDUSTRY протягом півроку проводила ювілейну акцію - «5 років з AXOR». 17 грудня 2016 року відбувся урочистий захід, присвячений фіналу даної акції з розіграшем головного призу - автомобіля Fiat Doblo для сервісних служб.
У цей день сотня найкращих дилерів і провідні виробники металопластикових вікон України приїхали в місто Дніпро з різних куточків країни. Компанія AXOR INDUSTRY зустріла їх гарячою кавою і музичної шоу програмою.
Далі програма продовжилася екскурсією по заводу AXOR. Чимало гостей були на виробництві вперше. Масштаби підприємства, передове устаткування і налагоджена система контролю якості вразили відвідувачів.
Урочиста частина заходу проходила в релакс-готелі GOOD ZONE - одному з найкращих заміських комплексів України. На гостей чекав не тільки відпочинок у мальовничому місці і довгоочікуваний розіграш головного призу, а й інформаційно-освітня програма. Мотиваційний майстер-клас на тему «9 етапів нескінченного зростання продажів» для гостей провів бізнес-тренер Олександр Трубін.
Компанія AXOR INDUSTRY завжди відкрита для своїх партнерів по бізнесу, тому в цей день всі кращі фахівці підприємства були готові відповісти на різні питання гостей, що стосуються як розвитку галузі в цілому, так і фурнітури AXOR зокрема. Керівник відділу продажів AXOR INDUSTRY в Україні Едем Хаурмаджі зазначив актуальні тенденції ринку СПК і окреслив напрямки бізнесу, які можуть стимулювати розвиток віконної галузі.
І нарешті! Довгоочікуваний момент - розіграш 5-ти головних призів акції. Отже, переможцями «5 років з AXOR» стали:
I місце: автомобіль для монтажної і сервісної служб Fiat Doblo Cargo Maxi New виграв справжній улюбленець долі Станіслав Мороз із Запоріжжя, чим немало здивував як гостей так і організаторів свята, так як у минулорічній акції від AXOR він виграв ГАЗель!
II місце: вікенд на двох у вишуканому готелі в Барселоні дістався Тетяні Цюрман. Вона до цих пір не може повірити в таке везіння. Тетяна ніколи не виїжджала за межі України, а тут під Новий рік такий подарунок!
III місце: Smart TV Samsung отримав Сказко Сергій
IV місце - Перфоратор HiLTi пішов Юлії Кваша
V місце - Професійний набір монтажника виграв Голяка Олег
Компанія AXOR INDUSTRY вітає переможців і вдячна всім учасникам акції.