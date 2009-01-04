Усі парковки навколо "Донбас Арени" будуть автоматичними

У Донецьку для стадіону «Донбас Арена», що будується, вже розроблено систему автоматизованого управління паркінгами (Parking management).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами генерального директора ФК «Шахтар» Сергія ПАЛКІНА, всі паркувальні місця біля стадіону будуть автоматизовані. Доступ на них в дні ігор матимуть тільки власники сезонних абонементів певної категорії - за RFID картами. В ті дні, коли не проводитимуться футбольні матчі, парковки працюватимуть для всіх охочих. «Примітно, що в`їзд на паркінг, оплата і виїзд – все це відбуватиметься без участі персоналу», - уточнив С.ПАЛКІН.

Крім того, система оплати (Cashless payment) в усіх точках громадського харчування «Донбас Арени» планується виключно безготівкою. Щоб розрахуватися в ресторані, лаунж-барі, фан-кафе або фаст-фуді, достатньо буде мати картку з необхідною сумою на рахунку. Придбати і поповнити її можна буде як заздалегідь через Інтернет, так і в автоматизованих кіосках. Власник такої карти зможе розплачуватися нею за різні товари і послуги в будь-якій точці стадіону, тобто не буде черг в пунктах харчування і торгових точках.

Дана картка буде багатофункціональною: це і сезонний абонемент, і «ключ» до паркінгу, і платіжний інструмент, і карта лояльності, пояснює прес-служба.

Особливістю «Донбас Арени» стане спеціальна система управління взаємовідносинами з відвідувачами, за допомогою якої «Донбас Арена» інформуватиме кожного уболівальника, який користується карткою постійного гостя, про заходи і програми лояльності, що проводяться на донецькому стадіоні. Фанати дізнаватимуться ці новини за допомогою електронної і поштової розсилки. Водночас система електронного доступу і платежів збиратиме і аналізуватиме інформацію про дії відвідувачів. Така форма роботи дозволить визначити переваги уболівальників і відвідувачів арени, популярність тих або інших сервісів і реакцію фанатів на появу нових послуг.