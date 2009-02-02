Автопробіг у Донецьку на захист реальних умов кредитування (фото)
05:47, 02 лютого 2009Разное
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"Захист" об’єднує постраждалих від кризи
Всеукраїнська громадська організація ”Захист”, що об’єднує постраждалих від фінансової кризи, провела автопробіг за маршрутом Донецьк - Макіївка - Харцизськ. Мета акції - привернути увагу влади до стосунків українських банків та їхніх клієнтів в умовах фінансової кризи. Учасники акції зібралися, щоб добитися нормальних умов погашення кредиту і нагадати державі про необхідність вживання невідкладних заходів для вирішення цієї проблеми.
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