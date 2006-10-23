У Німеччині вибухнула авіабомба часів Другої світової

Під час робіт з розширення дорожнього полотна на автобані A3 між Франкфуртом і Вюцбургом в Німеччині, будівельники підірвалися на авіабомбі часів Другої світової війни, повідомляє Die Welt.

Один з робітників загинув на місці. Ще четверо, а також водій легковика, що проїздив поруч, у шоковому стані госпіталізовані.

Повідомляється, що робітники мали просвердлити бетонну підкладку дороги на глибину 30 сантиметрів. Під час роботи бур наткнувся на бомбу, від вибуху бурова машина розлетілася на шматки. Її уламки продовжують знаходити в радіусі кількасот метрів.

За повідомленнями представників поліції, від вибуху серйозно постраждали сім автомобілів, що проїздили поряд, зокрема одна вантажівка і автопоїзд.

Утім, поліція не виключає, що робітники наткнулися не на авіабомбу, а на якесь інший вибуховий пристрій.

Лента.ру