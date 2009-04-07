У Києві провалився під землю ще один автомобіль

У Дніпровському районі Києва провалився під землю автомобіль.

Це вже третій подібний випадок у столиці за останній місяць, пише «Газета по-киевски».

Надзвичайна подія сталася на вул. Бутлерова, 2, сьогодні рано вранці. Власник машини почув, як спрацювала сигналізація, і коли вийшов на вулицю, побачив, що автомобіль пішов під асфальт. По слідах на машині видно, наскільки глибоко вона провалилася.

Бригада служби рятувальників витягнула автомобіль з ями і почала відкачувати бруд. Виявилося, що прорвало водопровідну трубу діаметром 200 мм. Щоб усунути течу, довелося відключити весь квартал, де сталася аварія. Зараз власник автомобіля вирішує питання про відшкодування збитків за рахунок страховки.

Раніше прорив труби привів до потопу на автостоянці на Троєщині, де під водою і брудом опинилися відразу декілька десятків автомобілів. А на Борщагівці машина повністю провалилася під землю - після прориву труби там утворилася пустка.