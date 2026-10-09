Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 12 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,89/44,93 грн/дол., а до євро - 50,33/50,36 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 жовтня зріс на 6 копійок і складав 45,21 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,64 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і становив 50,82 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,01 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 50,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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