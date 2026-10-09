Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 12 жовтня

Національний банк України встановив на понеділок, 12 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,89/44,93 грн/дол., а до євро - 50,33/50,36 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 жовтня зріс на 6 копійок і складав 45,21 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,64 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і становив 50,82 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,01 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 50,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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