Конференція для правовласників на KYIV MEDIA WEEK 2017

18 вересня Ініціатива «Чисте небо» запрошує на спеціальний захід для правовласників. Тема конференції: «Боротьба з піратством в Україні: Що зроблено - Що робити?». Захід відбудеться в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017.

Сьогодні нелегальне використання контенту і захист прав інтелектуальної власності - це проблема, з якою стикаються більшість правовласників. Як запобігти появі авторського матеріалу на піратському ресурсі? Що робити, якщо права інтелектуальної власності вже порушені? Як боротися з піратством в Україні?

Конференція для правовласників «Боротьба з піратством в Україні: Що зроблено - Що робити?» Покликана знайти відповіді на всі ці та багато інших питань. Даний захід - це майданчик для власників бізнесу, юристів українських та міжнародних компаній, який дає практичні рішення, сприяє конструктивному діалогу і допомагає з пошуком рішень про подальші дії щодо захисту авторських прав.

На конференції ми обговоримо:

• Специфіку моніторингу та методи запобігання фінансування піратства;

• Співпраця з пошуковими системами і міжнародний досвід боротьби з піратством на конкретних прикладах;

• Як питання захисту інтелектуальної власності розкриті в українському законодавстві;

• Які дії застосовуються бізнесом;

• Практичні поради по боротьбі з піратством.

Учасникам конференції буде презентовано детальну інструкцію «Що робити, якщо порушують ваші права інтелектуальної власності».

Спікери конференції будуть оголошені найближчим часом.

Участь у конференції безкоштовна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Детально ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на офіційній сторінці заходу

Конференція для правовласників відбудеться 18 вересня, з 14:30 до 18:00, за адресою: Hyatt Regency Kyiv, вул. Алли Тарасової, 5, конференц-зал London.

Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK 2017 відбудеться з 18 по 22 вересня в готелі Hyatt Regency Kyiv, вул. Алли Тарасової, 5.

Партнери проекту:

EUTELSAT – Офіційний партнер KMW

SAMSUNG – Інноваційний партнер

K7 Media – Інтелектуальний партнер

MIPCOM – Міжнародний партнер KMW

C21 Media – Міжнародний медіапартнер

Cannes Corporate Media & TV Awards – Міжнародний партнер

NATPE – Міжнародний партнер

Filmteractive – Міжнародний партнер

Finlandia – Партнер вечірки KMW

Медианяня – Інформаційний партнер

Так Треба Продакшн – Технічний партнер

Телеканал Еспресо – Інформаційний ТВ партнер

Телекритика – Інформаційний медіапартнер

Фокус – Діловий медіапартнер

In Jazz – Музичний партнер вечірки KMW

UA|TV – Міжднародний ТВ партнер

PATRIOT RENTAL – Технічний партнер

Галузеві інформаційні партнери:

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Організатор

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

22 Zakrevsky St., 02222 Kyiv, Ukraine

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