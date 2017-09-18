Конференція для правовласників на KYIV MEDIA WEEK 2017
18 вересня Ініціатива «Чисте небо» запрошує на спеціальний захід для правовласників. Тема конференції: «Боротьба з піратством в Україні: Що зроблено - Що робити?». Захід відбудеться в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017.
Сьогодні нелегальне використання контенту і захист прав інтелектуальної власності - це проблема, з якою стикаються більшість правовласників. Як запобігти появі авторського матеріалу на піратському ресурсі? Що робити, якщо права інтелектуальної власності вже порушені? Як боротися з піратством в Україні?
Конференція для правовласників «Боротьба з піратством в Україні: Що зроблено - Що робити?» Покликана знайти відповіді на всі ці та багато інших питань. Даний захід - це майданчик для власників бізнесу, юристів українських та міжнародних компаній, який дає практичні рішення, сприяє конструктивному діалогу і допомагає з пошуком рішень про подальші дії щодо захисту авторських прав.
На конференції ми обговоримо:
• Специфіку моніторингу та методи запобігання фінансування піратства;
• Співпраця з пошуковими системами і міжнародний досвід боротьби з піратством на конкретних прикладах;
• Як питання захисту інтелектуальної власності розкриті в українському законодавстві;
• Які дії застосовуються бізнесом;
• Практичні поради по боротьбі з піратством.
Учасникам конференції буде презентовано детальну інструкцію «Що робити, якщо порушують ваші права інтелектуальної власності».
Спікери конференції будуть оголошені найближчим часом.
Участь у конференції безкоштовна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.
Детально ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на офіційній сторінці заходу
Конференція для правовласників відбудеться 18 вересня, з 14:30 до 18:00, за адресою: Hyatt Regency Kyiv, вул. Алли Тарасової, 5, конференц-зал London.
Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK 2017 відбудеться з 18 по 22 вересня в готелі Hyatt Regency Kyiv, вул. Алли Тарасової, 5.
Партнери проекту:
EUTELSAT – Офіційний партнер KMW
SAMSUNG – Інноваційний партнер
K7 Media – Інтелектуальний партнер
MIPCOM – Міжнародний партнер KMW
C21 Media – Міжнародний медіапартнер
Cannes Corporate Media & TV Awards – Міжнародний партнер
NATPE – Міжнародний партнер
Filmteractive – Міжнародний партнер
Finlandia – Партнер вечірки KMW
Медианяня – Інформаційний партнер
Так Треба Продакшн – Технічний партнер
Телеканал Еспресо – Інформаційний ТВ партнер
Телекритика – Інформаційний медіапартнер
Фокус – Діловий медіапартнер
In Jazz – Музичний партнер вечірки KMW
UA|TV – Міжднародний ТВ партнер
PATRIOT RENTAL – Технічний партнер
Галузеві інформаційні партнери:
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Організатор
MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
22 Zakrevsky St., 02222 Kyiv, Ukraine
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