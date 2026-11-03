В Україні подорожчала валюта: курс долара і євро в обмінниках та банках 3 листопада

Продати долар можна в середньому за курсом 45,46 грн, а євро – 50,85 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 листопада, зріс на 24 копійки і складає 46,26 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,46 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 39 копійок і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 47,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,30 грн/євро, а курс продажу - 51,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 3 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 37 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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