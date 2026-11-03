Летіли 'Циркони' та 'Іскандери': Повітряні сили розповіли, скільки балістики збили

Основні напрямки удару – Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами "Циркон" та ударними дронами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там зазначили, що ракети окупати запускали з Ростовської, Воронезької та Курської областей.

За даними Повітряних сил бли запущені:

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59 крилатих (авіаційних) ракет повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей РФ;

289 ударних БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда – тимчасово окупований Крим.

"Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина", - зазначили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей:

3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон;

49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється);

257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака на Україну 3 листопада

У ніч на 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися, зокрема, Харків, Дніпро, Рівне, Черкаська, Хмельницька та Вінницька області.

У Харкові росіяни атакували медичний заклад. За повідомленням місцевої влади, поранення дістали понад 60 пацієнтів, ще понад 200 - будуть переведені в інші лікарні. Сама будівля медзакладу зазнала значних пошкоджень. Також надходили повідомлення про удари по енергетичній інфраструктурі.

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