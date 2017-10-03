Як зібрати 3,7 млн гривень в українському краудфандінгу

Краудфандінгові платформи, орієнтовані на внутрішній ринок, лише починають створюватись в Україні. Вони стають популярними, їх використовують в різних сферах суспільного життя: від суто комерційних структур до культурних, творчих, соціальних та інноваційних.

Одна з найбільш успішних українських краудфандінгових платформ — Na-Starte.com, головний офіс якої знаходиться в Одесі. На ній запустились вже сотні проектів, 15 % з яких знайшли потрібні кошти, збираючи до 100 тисяч гривень. Хоча команда складається переважно з одеситів, їм вдається запускати проекти з Запоріжжя, Києва, Черкас чи Дніпра. А останній успішний проект змусив говорити про платформу всю країну. З допомогою Na-Starte.com проект Георгія Делієва «Одесский подкидыш» зібрав 3,7 мільйона гривень (124 % від потрібної суми). Такого результату поки не досягла жодна інша краудфандінгова платформа України.

Чому краудфандінг

Наприкінці 2015 року в Народного артиста України та одесита Георгія Делієва з'явилась ідея створити фільм за п'єсою Георгія Голубенко «Одесский подкидыш». Пошук спонсорів для культурних проектів — складна справа: державного фінансування немає, а бізнес-інвестування зазвичай дає змогу втручатися до творчого процесу. Бути залежним від позик чи продажу частини фільму, а також приймати коментарі до сценарію та монтажу Делієв не хотів.

Тоді один з колег підказав Георгію ідею краудфандінгу. У Na-Starte.com вже був досвід залучення коштів для реалізації ідей, пов'язаних з виробництвом кіно та медіа. Це зіграло ключову роль під час вибору платформи. До того ж, її працівники не лише модерують проекти, але й допомагають авторам їх запускати.

— Звертаючись до нас, Георгій Делієв майже нічого не знав про краудфандінг. Впродовж двох місяців йшов процес підготовки проекту. Ми в деталях пояснювали Георгію принципи та особливості роботи платформи, — розповідає керівник Na-Starte.com Ігор Базарський.

Після глибокого пропрацювання кампанію зі збору трьох мільйонів гривень розпочали наприкінці січня 2016 року. Але викласти ідею на платформі навіть з допомогою кваліфікованих спеціалістів — це лише початок складного шляху. Щоб зібрати настільки велику суму, необхідно провести масштабну рекламну та PR-кампанію.

Розмаїття інструментів

Здавалося б, ім'я відомого одесита Георгія Делієва зможе залучити більшу частину шанувальників і колег. На це й розраховували. Зв'язки на ринку кіно, вплив на аудиторію та відданість прихильників мали спростити збір грошей. Адже якби самі лише підписники Георгія у Фейсбуці перерахували проекту по 200 гривень, вдалось би зібрати третину необхідної суми. На практиці все виявилось складнішим.

За перші два місяці «Одесский Подкидыш» отримав всього 10 тисяч гривень. З'явились сумніви в успішності проекту: якщо нічого не змінити, кампанія розвалиться. Тоді спеціалісти Na-Starte.com приєднались до команди проекту кінострічки та активно долучились до залучення коштів.

Після проведення реклами в соціальних мережах, яка охопила аудиторію в 30 тисяч людей, вдалось зібрати близько 100 тисяч гривень. Це склало 3 % від необхідної суми. Тобто сильно відрізнялась кількість тих, хто був проінформовані щодо проекту, і тих, хто долучився до нього. Це означає, що час та сили марнуються. В таких випадках для досягнення поставлених цілей необхідно змінювати підхід до реалізації ініціативи.

Команда Na-Starte.com розробила для бізнес-спонсорів додаткові презентації, які базувались на зверненні Георгія Делієва. Реакції на них не було. Яна Делієва організувала прес-конференцію та декілька концертів, поширила відеозвернення зіркового складу стрічки — Наталі Бузько та Бориса Барського. Це додало інформаційного шуму, але не грошових перерахувань.

— Ми розуміли, що треба працювати не лише за стійкою системою просування проекту, але й поширяти аудиторію, залучати її та додатково мотивувати. Саме тому вирішили зробити акцент на живе спілкування, а не лише просити людей вкласти свої кошти, — поділився керівник платформи.

Було вирішено скористатись можливостями online-трансляцій. Делієв почав звертатись до своїх підписників в соцмережах просто зі сцени після вистави «Одесский подкидыш», за якою зніматимуть кіно. Позитивного ефекту додавав повний глядацький зал та голосні оплески. Це спрацювало.

Для команди Na-Starte.com несподіванкою стало те, що гроші почали поступати поза платформою: їх віддавали Делієву особисто, приносили до його офісу, залишали після вистави в спеціальних боксах. Доводилось вручну фіксувати імена спонсорів та перераховувати гроші на платформу з вказанням всіх даних. Так зібрали 10 % від необхідної суми.

Влітку, після закінчення театрального сезону, Георгій Делієв вирішив на власні кошти зафільмувати вуличні кадри фільму. Використовуючи отриманий матеріал та кадри зі знімання, команда проекту оголосила на платформі та в соцмережах про початок роботи над фільмом, створивши потужний інфопривід для залучення коштів.

Від різних людей на проект одночасно надійшло 100 тисяч гривень. Розмови про фільм поширювались, а сума зборів — зростала.

— Демонструючи кадри з майбутнього фільму, ми створили галас у медіа і використали його для додаткової мотивації людей, змусили їх повірити в те, що знімання відбудеться за будь-якого результату в проекті. Саме це допомогло зробити прорив, — пояснив керівник Na-Starte.com. — Зараз ми можемо сказати, що успіх проекту став очевидним, коли ми склали докупи інформаційний шум, перші зібрані 10 % від необхідної суми та впевненість Георгія в результаті. Після цього ми стали отримувати відгуки від бізнес-спонсорів: Георгій вдруге провів для них презентації, які ми підготували, і розповів про досягнення під час збору коштів.

Повну суму вдалось отримати після інвестування чотирьох компаній. Двох київських, які допомогли з технікою на 550 та 880 тисяч гривень, та двох одеських, які поповнили рахунки проекту на 150 тисяч та 2,1 мільйона гривень.

Що у результаті

За рік на краудфандінговій платформі Na-Starte.com проект Георгія Делієва «Одесский подкидыш» не тільки зібрав заявлені три мільйони гривень, але й перевищив цю суму на 24 %. Ще жоден проект в українському краудфандінгу не досягав такого результату. 3,7 млн надали українці, ще 2 % надійшли з-за кордону.

— Цей показник демонструє, що Україна готова до краудфандінгових моделей залучення коштів і місцеві проекти можуть збирати такі суми. Інша справа, що у проектах з великими сумами неможливий класичний краудфандінг. Для наших реалій його треба мікшувати з іншими варіантами залучення фінансування. Коли сума в 10 чи більше відсотків зібрана, можна звертатись до бізнесу — він приєднуватиметься до проекту. Ми це перевірили, — зауважив Ігор Базарський.

Наступним етапом роботи над фільмом «Одесский подкидыш» стало знімання та обов'язкова публікація звітів на сторінці проекту та в соцмережах. Це було необхідно для підтримки рейтингів стрічки та рівня довіри до автора. Оскільки під час рекламної кампанії знімальна команда мала час ретельно підготуватись, весь творчий процес пройшов швидко та злагоджено. В Одесі вже пройшов попередній показ фільму. Наразі його готують до фестивалів та всеукраїнського прокату.

Досвід з залучення коштів стане основою для навчальних заходів. Найближчими місяцями Na-Starte.com проведе тренінги, де в деталях розбере процес роботи автора на краудфандінговій платформі.

— Платформа зацікавлена не лише в зборі коштів для реалізації ідей. Наша головна місія — сприяння розвитку та росту краудфандінга в Україні. Про це красномовно говорить ініціатива власника платформи Ігоря Васильковського: він запропонував авторові «Одесского подкидыша» не сплачувати 8 % агентської комісії. Абсолютно всі зібрані гроші пішли на виробництво стрічки, — підкреслив керівник платформи.

Зараз Na-Starte.com налаштовані на працю з двома аудиторіями: авторами й спонсорами. Перші мають розібратись у моделі та навчитись правильно використовувати краудфандінгові платформи, другі — активно підтримувати проекти та збільшити довіру до українського краудфандінгу в цілому. Якщо вийде запустити цей механізм, українці отримають потужну підтримку в реалізації власних ініціатив.