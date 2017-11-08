Експерти обговорять ситуацію у США і світі за підсумками першого року президентства Трампа

Яке місце займає українське питання в американському порядку денному?

8 листопада (середа) 2017 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Рік після виборів президента США: що відбувається в Америці"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Підсумки першої річниці після виборів в США для Америки та світу.

2. Справа Манафорта. Аналіз ситуації та можливі сценарії розвитку подальших подій.

3. Російські медіа в США. Як змінилася інформаційна політика російських ЗМІ після закінчення виборчої кампанії?

4. Яке місце посідає українське питання в американському порядку денному?

Учасники круглого столу:

- Євген Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна;

- Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова;

- Джейсон Смарт, американський політтехнолог;

- Микола Бєлєсков, експерт Інституту світової політики.

Модератор: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).