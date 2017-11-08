Експерти обговорять ситуацію у США і світі за підсумками першого року президентства Трампа
Яке місце займає українське питання в американському порядку денному?
8 листопада (середа) 2017 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Рік після виборів президента США: що відбувається в Америці"
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
1. Підсумки першої річниці після виборів в США для Америки та світу.
2. Справа Манафорта. Аналіз ситуації та можливі сценарії розвитку подальших подій.
3. Російські медіа в США. Як змінилася інформаційна політика російських ЗМІ після закінчення виборчої кампанії?
4. Яке місце посідає українське питання в американському порядку денному?
Учасники круглого столу:
- Євген Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна;
- Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова;
- Джейсон Смарт, американський політтехнолог;
- Микола Бєлєсков, експерт Інституту світової політики.
Модератор: Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).