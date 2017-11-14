Запрошуємо Вас акредитуватися на Гала-шоу 5-го фестивалю дитячих та молодіжних циркових колективів «Зірки майбутнього», яке відбудеться 14 листопада о 18:00 в цирку «Кобзов» (Троїцька площа, Київ, біля НСК Олімпійський) - мета фестивалю - розвиток професійного та аматорського цирку в Україні і підтримка талановитих дитячих колективів у всіх жанрах циркового мистецтва.

СПЕЦІАЛЬНІ ГОСТІ ГАЛА-ШОУ СПІВАЧКА КАМАЛІЯ ТА АНАСТАСІЯ БАГІНСЬКА, ЯКА ПРЕДСТАВИТЬ УКРАЇНУ НА ДИТЯЧОМУ ЄВРОБАЧЕННІ.

ЗІРКОВЕ ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ: КАМАЛІЯ, АНЖЕЛІКА РУДНИЦЬКА, ON I ONA, ОЛЕНА ГРЕБЕНЮК, ГАБРІЕЛЛА МАССАНГА, КОСТА РІКИ, В'ЯЧЕСЛАВ СОЛОМКА, МАРІЯ ОРЛОВА.

Журі фестивалю:

- Микола Кобзов - президент Всеукраїнської громадської організації «Циркова Союз Кобзова», творець і генеральний директор цирку «Кобзов», заслужений працівник культури України;

- Viktor Kee (Віктор Кихті), американський жонглер, соліст цирку Cirque du Soleil, переможець Міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло та Парижі «Цирк Завтрашнього дня», засновник благодійного фонду «Viktor Kee Foundation» (США);

- Людмила Шевченко - генеральний директор і художній керівник Національного цирку України, Народна артистка СРСР. (Україна);

- Корнієнко Владислав - доктор культурології, професор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. (Україна);

- Ульцена Мерген - солістка цирку Cirque du Soleil (Монголія);

- Сергій Келюшок - власник і генеральний директор Міжнародної мережі дельфінаріїв «Немо» (Україна);

- Дієго Алехандро Балбін Рохаса- художній керівник колективу Gerling Group, переможці Міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло (Колумбія);

- Тетяна Кобзова - головний режисер цирку «Кобзов», переможець Міжнародного циркового фестивалю "Золотий трюк Кобзова» (Україна);

- Сєдова Наталя - головний режисер Державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України». (Україна);

З приводу будь-яких питань відносно акредитації звертатись до PR-директора цирку «Кобзов» Вадим Гребенюк - 0971738073,

https://www.facebook.com/pr.vadim

v.grebenyuk@kobzov.ua