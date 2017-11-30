30 листопада з 17.00 до 19.00 у HYATT Regency (вул. Алли Тарасової, 5) відбудеться презентація результатів зовнішньополітичного аудиту TRUMAN Index та зовнішньоекономічного opinion-box – TRUMAN Report. Презентація відбуватиметься у вигляді двох панельних дискусій з перервою на каву.

Учасники: міністр інфраструктури України Володимир Омелян, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова українського представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Олена Волошина, директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, старший аналітик Центру "Нова Європа" Леонід Літра, директор компанії "Вуглесинтезгаз України" Андрій Супрун. А також спікери презентованих інформаційно-аналітичних продуктів, дипломати понад 20 країн, представники державних організацій та приватних компаній.

Організатор: компанія TRUMAN Agency

Детальніше: http://truman.ua/analytics/ua

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