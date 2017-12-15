У Києві відкривається масштабний зимовий фестиваль "Льодовиковий період"

Вже в цю п'ятницю, 15 грудня, на території парку Співоче поле відкривається унікальний зимовий фестиваль «Льодовиковий період». Організатори свята: КО «Київзеленбуд» спільно з «Гранд Евент».

Киян та гостей міста чекають:

- найдовші снігові гірки Києва для спуску на тюбах (три дорослі траси довжиною 70 м і три дитячі - довжиною до 30 м)

- катання на собачих упряжках зы справжніми сибірськими хаскі

- контактний зоопарк з цуценятами порід самоїд, хаскі, лайка і маламут

- виставка квіткових композицій у льоді (вони дуже чекають стабільної мінусової температури, щоб прикрасити наш фестиваль)

- снігові скульптури вже улюблених всіма героїв мультфільму «Льодовиковий період»

А також - зона дитячих атракціонів, фудкорти, 5 майданчиків з теплими покривалами і гарячим глінтвейном, зимові ярмарки, магазинчики з солодощами, медом, вовняними виробами, оригінальними подарунками і сувенірами.

Схили парку будуть прикрашені гірляндами, а святковий настрій створять новорічні фотозоны, велика 18-метрова новорічна ялинка і яскраве музичне супровід.

Новорічний фестиваль проходитиме з 15 грудня по 30 січня. Приходьте з друзями та родиною протестувати наші гори!

Чекаємо вас за адресою: вул. Лаврська, 33 (Співоче поле)