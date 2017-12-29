В Україні презентували інноваційну екосистему управління будинком — SFERA living system

Нещодавно компанія Riverside Development презентувала інноваційну екосистему управління будинком — SFERA living system. Екосистема контролюватиме життєдіяльність будинку після його здачі в експлуатацію, забезпечуватиме мешканцям житлово-комунальні послуги, прозорість витрачання коштів і демократичне ухвалення рішень. Усі процеси в екосистемі буде максимально автоматизовано. Завдання SFERA living system — подолати відстань між взаємними очікуваннями жителів і керуючої компанії.

Взаємодія між керуючою кампанією та жителями, а також дистанційне керування периферійними пристроями відбуватиметься за допомогою мобільного додатка SFERA, який підтримується на Android та iOS, і чату. До того ж у мобільному додатку передбачено інтеграцію з “розумною квартирою”.

SFERA — платформа для комунікації, яка скорочує відстань між мешканцями та керуючою компанією, дозволяє швидко реагувати на проблеми та контролювати виконання завдань. Мешканці зможуть цілодобово звертатися до сервіс-менеджерів, замовляти послуги й інформувати про проблеми. Ця система — не лише цілодобова підтримка, безпека, турбота про мешканців, а й можливість створювати групи за інтересами та ухвалювати важливі рішення. Ми створюємо комфортний гармонійний простір, нову спільноту, — розповів Андрій Вавриш, генеральний директор Riverside Development.

Працювати з мешканцями будуть сервіс-менеджери, а обслуговування будинку здійснюватиме технічна служба головного інженера. Заздалегідь опублікований графік виконання робіт дає змогу контролювати виконання завдання в установлений час. Результати роботи працівників керуючої компанії можна оцінювати.

Автоматизована система керування будинком складається з командного центру та периферії. Центр керування системою сповіщує, реагує та звітує про всі аспекти життя будинку завдяки датчикам, установленим у приміщеннях і на подвір’ї. Диспетчер керуючої компанії відслідковуватиме робочий стан усіх систем на моніторах центру та швидко реагуватиме на потреби в обслуговуванні. На одному екрані відображатиметься температура повітря в будинку, виконання прибирання, графік проведення планового технічного обслуговування. “Розумний будинок” передбачає встановлення датчиків температури, датчиків затоплення, датчиків зачинених/відчинених вікон і дверей, цифрових лічильників, а також створення системи керування паркінгом.

До основних сервісів керуючої компанії належать фінансова звірка, перепланування, ремонтні роботи. Також ATMOSFERA допомагатиме мешканцям в оформленні документів на право власності. Завдяки косьєрж-сервісу буде зручно замовляти додаткові послуги, наприклад, доставку їжі, квітів, води, або будь-які інші залежно від побажань кожного мешканця.

У мобільному додатку мешканці будуть отримувати рахунки у зручному вигляді: дані зчитуються автоматично, платежі групуються за категоріями. Оплатити всі послуги можна в додатку. Зі смартфона буде доступ до всіх камер та IP-домофонії, що дозволить попереджати консьєржа про прихід гостей і дистанційно відчиняти двері у під’їзд.