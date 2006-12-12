Мешканці гуртожитку перекрили центральну вулицю після тижня без електрики

Близько 40-50 мешканців гуртожитку ЖЕК «Петровець», що належить ВАТ «Херсонські комбайни», перекрили центральну вулицю Херсона – проспект Ушакова, після 7-денного життя без електрики.

Як передає кореспондент УНІАН, через невирішеність питання передоплати з боку ВАТ «Херсонські комбайни» за користування електропостачанням перед ЗАТ «Херсонобленерго» гуртожиток було відключено від електрики ще 5 грудня. За цей час керівництво підприємства і енергопостачальника так і не змогли домовитися між собою. Не допоміг гарантійний лист з боку ВАТ.

Через тривалу відсутність електрики люди самі вирішили розв’язати проблему. Протягом останніх двох років мешканці гуртожитків інших підприємств та приміських населених пунктів вже неодноразово перекривали різні транспортні магістралі Херсона.

Цього разу за сприяння керівництва Херсонської ОДА та представництва АМКУ в області питання було швидко вирішено, і вже о 18.30 пікетники розійшлися після повідомлення про відновлення електропостачання гуртожитку.