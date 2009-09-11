Головком ВМФ Росії звинувачує екіпаж у задимленні на крейсері «Москва»

Головком Військово-Морського флоту РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ вважає, що в задимленні в одному з відсіків флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва" винен екіпаж.

Про це він сказав журналістам у Калінінграді, передає РІА «Новости».

"Це провина особового складу, ми це визнаємо", - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

Він зазначив, що у цієї НП "не було жодних великих наслідків". "Пошкоджень немає, потерпілих немає, крейсер упродовж двох годин готовий до виходу в море і впродовж чотирьох годин - до бою", - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

Джерело, близьке до ЧФ РФ, повідомило УНІАН, що 7 вересня на крейсері «Москва» стався вибух допоміжного котла, в результаті чого виникла пожежа. Вогнем пошкоджені механізми, що знаходилися у відсіку. Під час ліквідації пожежі постраждали близько 10 військових моряків, яких було оперативно госпіталізовано.

9 вересня Служба інформації та громадських зв`язків ВМФ РФ заявила, що на флагмані Чорноморського флоту - ракетному крейсері "Москва" - у понеділок стався не вибух парового котла в машинному відділенні, а задимлення одного з приміщень відсіку допоміжних механізмів.

"7 вересня мав місце випадок задимлення одного з приміщень відсіку допоміжних механізмів. Джерело задимлення було оперативно локалізовано і усунуто. Потерпілих немає", - говориться в повідомленні.