Зарплати в НБУ: сто тисяч на місяць - за ненависть народу?

Я все дивувалася: якою ж повинні бути зарплати у керівництва Нацбанку, щоб терпіти всю цю ненависть народу за ігри з курсом, усі звинувачення політиків у мародерстві?.. А тут всього якихось сто – сто тридцять тисяч гривень, по-їхньому п`ятнадцять тисяч доларів. Цікаво, вони в доларах одержують свої кревно зароблені?

Колись на одному з ефірів учасниця зі США з непідробною цікавістю запитала, чи відмовляються під час кризи українські топ-менеджери і банкіри від своїх «бонусів» і «золотих парашутів». У відповідь вона почула від якогось політика: у нас як таких бонусів немає, немає від чого відмовлятися. Виявилось, і справді немає. Від чого тут відмовлятися? Що означає - сто тисяч? Так: шкарпеточки, панчішки, одеколон «Шипр». Хіба ж це гроші? А комунальні? Газ для населення дорожчає знову ж таки. І це за всю пекельну роботу з рефінансування, рекапіталізації банків. Ви думаєте, що Володимирові Семеновичу Стельмаху, світочеві нашому, просто виправдовуватися, чому він продав бакс банкам по 8,1, а вони узяли й продали його по 8,6. Так, спекулюють. Але не радянські часи ж. Це не спекуляція, це бізнес, тонкий такий інтелектуальний, дуже банківський бізнес. І маржа така нічогенька... А що їм на Троєщині одягатися, чи що? Он Сорос, наш благодійник, обвалив за ніч фунт стерлінгів, розорив англійців, вони не плачуть, пояснював нетямущим вкладникам Стельмах. Ой праві, Володимире Семеновичу. Незрозуміло, чому наша голота плаче, не англійці ж. То їм депозити віддавай достроково, то курс їм не подобається. Купили сотку баксів і виють, що вона подешевшала. Або ще ці журналісти лізуть з питанням, кому НБУ дав рефінансування, кому бакс продав, як дефіцит виник? Яке вам діло, кому? Що ви все шукаєте: кому треба, тому й продав. Тому, чиї очі мені більше сподобалися. Може, я зелені очі люблю. І говорить Президент цій біомасі: НБУ не винуватий, він у цього валютного курсу працює виключно фотографом. НБУ фотографує курс, який відображає стан справ в економіці. Ну а те, що він стрибає весь час, сьогодні 10, завтра 9, потім 8 – це не до мене. Це просто так виходить, перешкоди з об`єктивами, такий, знаєте, фотоефект. Це розуміти треба. Ет, як же не щастить банкірам з народом!

Колись колишній керівник НБУ в одному зі своїх інтерв`ю сказав: «В Україні банківське співтовариство ділиться на дві частини: перша - люди порядні, а друга половина - непорядні і дуже непорядні». Цього керівника пан Стельмах акуратненько вимів з НБУ, коли знову став головним банкіром. Цікаво, чи представлені в керівництві НБУ банкіри з групи «порядних»?

Марина Лаптєва