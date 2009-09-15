Які зарплати отримує керівництво Нацбанку
09:22, 15 вересня 2009Політика
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Томенко назвав у ефірі
|Микола Томенко
Про це в ефірі каналу ICTV заявив віце-спікер парламенту Микола Томенко (БЮТ).
"Мені з одного фінуправління передали: перший заступник голови Нацбанку Анатолій Шаповалов за три місяці отримав 299,6 тисяч гривень", - зазначив він.
"Тобто заступник голови Нацбанку отримує 100 тисяч гривень у державній установі. Це майже у 10 разів більше, ніж керівники Верховної Ради чи депутати", - наголосив Томенко.
Як відомо, раніше регіонал Нестор Шуфрич заявив, що зарплата голови Нацбанку Володимира Стельмаха складає 130 тисяч гривень.
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