За добу двоє людей загинули під колесами вантажівок ГАЗ

У Дніпровському районі Херсона на автошляху “Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь” 22-річний одесит, керуючи автомобілем “ГАЗ-33023”, скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Управління МВС в Херсонській області.

У цей же день у Бериславському районі водій автомобіля “ГАЗ-3105” скоїв наїзд на пішохода, який вийшов на проїжджу частину. В результаті ДТП пішохід загинув на місці події.

Триває слідство.