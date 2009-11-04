У Києві перекриють рух на під'їздах до мосту Патона

У зв’язку з будівництвом підпірної стіни в ході реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання, тимчасово, з 10 до 20 листопада ц.р., буде закрито рух усіх видів транспорту на під’їздах до мосту Патона.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, обмеження стосується правоповоротного з’їзду з Русанівської набережної на міст Патона. Рух транспорту буде організовано вулицею Ентузіастів, М.Раскової та Плеханова з виїздом на просп. Возз’єднання.

Закривається рух також на правоповоротному з’їзді з мосту Патона на Дніпровську набережну до вул. П.Тичини. Рух транспорту організовано проспектом Возз’єднання, з’їздом на вул. Березняківську; вулицею П.Тичини з виїздом на Дніпровську набережну.

Крім того, рух транспорту буде заборонено на вул. Серафимовича від вул. А.Бучми до Дніпровської набережної в обох напрямках. Рух транспорту в обох напрямках буде організовано вулицею Бучми, П.Тичини та Дніпровською набережною.

Як зазначають в КМДА, наразі триває завершальний етап реконструкції розв`язки. Будівельники працюють практично в цілодобовому режимі, щоб мінімізувати тимчасові незручності, пов’язані з обмеженням руху автотранспорту. Вже повністю збудовано тунель, зараз у ньому ведуться оздоблювальні роботи, влаштовуються зливостоки.

Реконструкція розв’язки дозволить ліквідувати світлофори та організувати рух таким чином, щоб транспортні потоки не перетинались. Тим самим пропускна спроможність збільшиться в 1,5 раза. Фахівці КП «Київавтодор» прагнуть завершити всі роботи до кінця листопада, згідно з проектом.