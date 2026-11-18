Тристороння зустріч лідерів Китаю, Росії та США стала приниженням для Європи й продемонструвала її повну безпорадність, пише редактор The Telegraph з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін.
До зустрічі прикута пильна увага, і багато хто вважає, що вона може стати "знаковою подією", яка допоможе розрядити глобальну напруженість. При цьому шанси на досягнення глобальної стабільності значно зросли б, якби до цього процесу долучилися й інші держави – насамперед європейські країни,
Однак у даній ситуації дискусії обмежуються вузьким колом впливових фігур, у кожної з яких – свої власні цілі та інтереси.
І для Сі, і для Трампа головний пріоритет – врегулювання тривалої торговельної суперечки. Крім того, американський лідер розраховує, що його перша після торішнього невдалого саміту на Алясці особиста зустріч із Путіним допоможе домогтися того, до чого він давно прагне – припинення вогню в Україні. Водночас Сі Цзіньпін і Володимир Путін прагнуть зміцнити двосторонні відносини шляхом розвитку тісніших військових зв’язків, особливо у сфері оборонного виробництва.
При цьому, зазначає Кофлін, хоча зустріч у Шеньчжені порівнюють із Ялтинською конференцією, між цими двома подіями є очевидні відмінності. Ялтинська конференція, принаймні формально, була зустріччю союзників, і європейці відігравали в ній провідну роль.
"Сьогодні ж європейців просто не видно. Їм ледве вдається домогтися місця за столом переговорів, не кажучи вже про те, щоб визначати їхній порядок денний", – пише аналітик.
Кофлін підкреслює: саме внутрішня слабкість Європи та її нездатність виробити єдину позицію щодо питань України та Ірану призвели до того, що вона опинилася на периферії світових подій.
Зустріч у Китаї – новини
Як повідомляв УНІАН, Путін уже встиг провести переговори з китайським лідером. При цьому від Пекіна Путін уже зазнав чимало "дипломатичних принижень". На думку експертів, росіяни перестаралися зі своїми наративами про "Ялту-2", намагаючись "вкрасти чужу інформаційну подію, яка мала стати тріумфом лідера Китаю".
Тристороння зустріч Путіна, Сі та Трампа запланована на 19 листопада. Це буде перша особиста зустріч лідерів трьох країн у такому форматі. Обговорення може торкнутися війни в Україні, ситуації навколо Ірану, торгівлі, штучного інтелекту, контролю над ядерною зброєю та інших глобальних питань.