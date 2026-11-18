Європейцям ледве вдається домогтися місця за столом переговорів, не кажучи вже про те, щоб визначати їхній порядок денний, зазначає аналітик.

Тристороння зустріч лідерів Китаю, Росії та США стала приниженням для Європи й продемонструвала її повну безпорадність, пише редактор The Telegraph з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін.

До зустрічі прикута пильна увага, і багато хто вважає, що вона може стати "знаковою подією", яка допоможе розрядити глобальну напруженість. При цьому шанси на досягнення глобальної стабільності значно зросли б, якби до цього процесу долучилися й інші держави – насамперед європейські країни,

Однак у даній ситуації дискусії обмежуються вузьким колом впливових фігур, у кожної з яких – свої власні цілі та інтереси.

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І для Сі, і для Трампа головний пріоритет – врегулювання тривалої торговельної суперечки. Крім того, американський лідер розраховує, що його перша після торішнього невдалого саміту на Алясці особиста зустріч із Путіним допоможе домогтися того, до чого він давно прагне – припинення вогню в Україні. Водночас Сі Цзіньпін і Володимир Путін прагнуть зміцнити двосторонні відносини шляхом розвитку тісніших військових зв’язків, особливо у сфері оборонного виробництва.

При цьому, зазначає Кофлін, хоча зустріч у Шеньчжені порівнюють із Ялтинською конференцією, між цими двома подіями є очевидні відмінності. Ялтинська конференція, принаймні формально, була зустріччю союзників, і європейці відігравали в ній провідну роль.

"Сьогодні ж європейців просто не видно. Їм ледве вдається домогтися місця за столом переговорів, не кажучи вже про те, щоб визначати їхній порядок денний", – пише аналітик.

Кофлін підкреслює: саме внутрішня слабкість Європи та її нездатність виробити єдину позицію щодо питань України та Ірану призвели до того, що вона опинилася на периферії світових подій.

Зустріч у Китаї – новини

Як повідомляв УНІАН, Путін уже встиг провести переговори з китайським лідером. При цьому від Пекіна Путін уже зазнав чимало "дипломатичних принижень". На думку експертів, росіяни перестаралися зі своїми наративами про "Ялту-2", намагаючись "вкрасти чужу інформаційну подію, яка мала стати тріумфом лідера Китаю".

Тристороння зустріч Путіна, Сі та Трампа запланована на 19 листопада. Це буде перша особиста зустріч лідерів трьох країн у такому форматі. Обговорення може торкнутися війни в Україні, ситуації навколо Ірану, торгівлі, штучного інтелекту, контролю над ядерною зброєю та інших глобальних питань.

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