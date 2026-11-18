Після попередніх ударів України міст вдавалося відновити за кілька місяців.

Відновлення Кримського мосту може зайняти кілька років, а в умовах війни це буде ще складніше. Про це пише The New York Times із посиланням на оцінки експертів.

У середу російські чиновники заявили про намір відновити єдину автомобільну переправу, яка безпосередньо з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом. Водночас масштаби руйнувань цього разу значно перевищують пошкодження, яких міст зазнавав раніше, пише видання.

Сталева арка завдовжки майже 230 метрів, яка обвалилася внаслідок української атаки, насправді була найскладнішим елементом усього мосту. Її виготовлення та встановлення зайняло близько двох років в умовах мирного часу. Спочатку металеві компоненти виготовили на заводі у Воронежі, потім протягом приблизно 11 місяців конструкцію зварювали на узбережжі Керченської протоки, після чого провели складну операцію зі встановлення конструкції.

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Професор інженерії Університету Халіфа Андреас Каппос вважає, що відновлення автомобільного руху може зайняти близько двох років, якщо роботи не перериватимуться через нові українські удари та якщо опори мосту не зазнали серйозних пошкоджень.

Інженер-консультант Дональд Дюзенберрі, який досліджував руйнування мостів, наголошує, що навіть розчищення уламків буде складним завданням. За його словами, пошкоджена арка є унікальним елементом конструкції, який неможливо просто замінити типовими секціями.

Попри труднощі, Москва, ймовірно, спрямує значні ресурси на відбудову споруди. Її вартість становила близько 4 млрд доларів, а для Володимира Путіна міст має особливе символічне значення: російський президент особисто відкривав автомобільну частину у 2018 році.

Водночас переправа залишається важливою для сполучення з Кримом, зокрема для цивільних перевезень. Альтернативні сухопутні маршрути через окуповані території розташовані ближче до лінії фронту та є вразливішими до українських ударів.

Раніше міст уже зазнавав атак у жовтні 2022-го та липні 2023 року. Тоді Росії знадобилося приблизно чотири з половиною місяці, щоб відновити автомобільний рух після першого удару, та майже три місяці – після другого. Однак нинішні руйнування можуть зробити відбудову набагато тривалішою.

Кримський міст: останні новини

Як писав УНІАН, під час атаки на Кримський міст Україна використовувала власну систему зв’язку на основі "летючих модемів" - мережі дронів-ретрансляторів, яка дозволяє керувати ракетами й безпілотниками на великих відстанях без залежності від Starlink або Starshield.

Тим часом Росія вже стягує до Керченської протоки додаткові допоміжні судна, зокрема буксири, лоцманське та землечерпальне судна, імовірно для аварійно-відновлювальних робіт та забезпечення судноплавства. Металеві конструкції обваленої автомобільної арки опинилися в Керч-Єнікальському каналі, який є єдиним глибоководним проходом для великотоннажних суден між Чорним та Азовським морями.

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