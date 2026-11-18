Вітчизняні аграрії випередили навіть традиційного топ-постачальника Туреччину.

Україна наростила поставки цибулі на європейський ринок в поточному році у понад чотири рази. Про це із посиланням на дані митної статистики ЄС повідомляє Mundus Agri.

Так, за період до 25 жовтня експорт української цибулі до ЄС досяг рівня 10,93 тис. тонн в порівнянні з 2,54 тис. тонн за аналогічний період минулого року (+330,1%). Україна посіла сьоме місце серед найбільших постачальників цибулі до ЄС, випередивши Туреччину, обсяг поставок якої зменшився майже вчетверо.

При цьому загальні обсяги закупівель Євросоюзом цибулі за звітний період впали на 34,3% – з 364,88 тис. тонн до 239,64 тис. тонн. Таким чином, частка України в цибулевому імпорті Європи збільшилася навіть не в чотири, а майже в сім разів – з 0,7% до 4,6%.

Відео дня

Найбільшим постачальником цибулі до ЄС залишається Єгипет, однак його експорт скоротився на 61,9% – до 49,21 тис. тонн. Значно зменшилися також поставки з Туреччини – на 74%, до 10,67 тис. тонн, та Нової Зеландії – на 32,3%, до 30,67 тис. тонн. Натомість Перу збільшило експорт на 5,1% – до 39,98 тис. тонн, Чилі – на 18,1%, до 28,83 тис. тонн, а Сербія – на 81,3%, до 11,24 тис. тонн.

Ціни на цибулю в Україні – останні новини

Наприкінці жовтня в Україні вперше за довгий час зросли ціни на цибулю. Здорожчання овочу пов’язано з похолоданням на більшій частині території країни. Водночас цибулю високої якості фермери воліють закладати на зберігання до кращих часів. Тож ціни на цибулю в середньому зросли на 33% в порівнянні з минулим роком.

Експерти попереджають, що навесні Україна може зіткнутися з високими цінами на цибулю та її дефіцитом. Це пояснюють зокрема експортним попитом. Продукція вже відвантажується до Молдови, Румунії та Болгарії, причому закордонні покупці цікавляться не лише цибулею, а й картоплею та іншими овочами.

Вас також можуть зацікавити новини: