Інформагентство помилково поховало бельгійську королеву

Національне бельгійське агентство Belga помилково передало інформацію про смерть королеви-матері. Про це 16 листопада повідомляє Agence France-Presse.

Непорозуміння сталося після того, як невідомий за ніком "Пан Будь-хто", залишив в мікроблозі агентства запис фламандською про те, що королева Фабіола померла. У повідомленні також йшлося про те, що ймовірною причиною смерті королеви стало сильне засмучення через розлучення її онука, принца Лорана.

Після того, як стало відомо про непорозуміння, агентство офіційно принесло свої вибачення за дезинформацію. Проте багато співробітників вважають, що ситуація з повідомленням про смерть королеви-матері є достатньою підставою, щоб закрити новинний мікроблог, або, мінімум, запровадити сувору систему перевірки інформації. На їх думку, можливе повторення подібних ситуацій підриватиме репутацію агентства.

Спочатку Begla запустило блог для того, щоб звичайні жителі мали можливість ділитися з агентством своїми новинами. Залишені таким чином повідомлення, максимальним об`ємом в 160 символів, розсилаються всім передплатникам агентства разом з новинами, написаними професійними журналістами.

Лента.ру