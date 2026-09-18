Ціни на цибулю в Україні пішли вниз: скільки коштує кілограм

Пропозиція овочу на ринку різко зросла.

Гуртові ціни в Україні на ріпчасту цибулю вже знизилися до 12-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головним фактором здешевшання цибулі став початок збирання пізніх сортів овочу, що спричинило суттєве збільшення пропозиції даної продукції на ринку. Водночас фермери намагаються здебільшого продавати ту цибулю, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Попри нещодавнє здешевшання, цибуля коштує в середньому на 35% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Загалом і врожай якісної цибулі в поточному сезоні суттєво скоротився через несприятливі погодні умови.

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Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста жовта в "Сільпо" коштує 20 гривень за кілограм.

В Varus на цибулю знижка 10%, тож її продають по 17,9 грн/кг замість 19,9 грн/кг.

Цибулю ріпчасту в АТБ відпускають по 19,59 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Слід відзначити, що тиждень тому ціновий тренд на ріпчасту цибулю був зворотнім. Овоч почав активно дорожчати через високий попит з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас пропозиції саме високоякісної цибулі на ринку було вкрай мало.

Гуртові ціни на моркву в Україні знижуються вже шість тижнів поспіль через стрімке зростання пропозиції овочу на ринку. Водночас, попри тривале здешевшання моркви, овоч все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж рік тому.

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