У Росії стартувало серійне виробництво нового електромобіля 'Атом'

"Атом" позиціонується як перший російський електромобіль, розроблений на власній модульній платформі

Російський бренд "Атом" (належить АТ "Кама") розпочав масове виробництво електромобілів на території автомобільного заводу "Москвич", повідомив виробника в Telegram-каналі.

"Цього року розпочалося масштабне виробництво електромобілів, і перші клієнти вже почали отримувати свої "Атоми", – ідеться в повідомленні.

Виробництво електромобіля здійснюється за повним технологічним циклом. Процес охоплює зварювання кузова з окремих вузлів, його фарбування та антикорозійну обробку, фінальне складання автомобіля, налаштування механічних компонентів, конфігурацію й калібрування електронних систем, а також комплексне тестування та підсумковий контроль якості.

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Довідка УНІАН. Електромобіль "Атом" позиціонується як перший російський електромобіль, розроблений на власній модульній платформі. Він являє собою компактний електричний хетчбек завдовжки 3995 мм, з колісною базою 2635 мм та кліренсом 170 мм. Під підлогою автомобіля встановлено тягову батарею ємністю 77 кВт·год. Електромотор на задній осі розвиває 204 к.с. і 295 Нм крутного моменту. Заявлений запас ходу становить до 500 км.

Автомобіль отримав оригінальний кузов без центральної стійки та з розпашними дверима. Задні двері відчиняються проти напрямку руху, але зробити це можна лише після відкривання передніх. Двері оснащені електроприводом, робота якого інтегрована із системами безпеки автомобіля.

Серед особливостей інтерфейсу – дисплей на кермі, проекційний дисплей на лобовому склі та голосовий асистент. Частину функцій автомобіля також можна контролювати за допомогою смартфона.

Наразі російський бренд електромобілів "Атом" співпрацює з 26 сервісними партнерами у восьми містах. Компанія планує розширити мережу до 16 міст у 2027 році, а до 2029-го – до 48.

Проєкт нового російського електромобіля вже тривалий час критикують через його зовнішній вигляд. Фахівці звернули увагу на схожість "Атома" з китайською моделлю Geely Geometry E. Водночас, на відміну від багатьох інших російських моделей авто, він не є повною копією.

Звичайних російський користувачів Мережі більше хвилює ціна "Атома". Її вже можна порівнювати не лише з вартістю китайських електромобілів, а й із цінами на якісні західні моделі.

Раніше повідомлялося, що для закритої групи попереднього замовлення ціна "Атома" становить 3,9 млн рублів (близько 46 тисяч доларів). З урахуванням державної субсидії кінцева вартість для покупця може становити близько 35 тисяч доларів. Для порівняння, ціна на новий електричний кросовер BYD Song Plus в Україні стартує приблизно від 26 000 доларів.

Російський автопром – останні новини

Серійне виробництво російських люксових автомобілів марки Aurus виявилося збитковим. Через це підприємство в Татарстані, де їх збирають, планують закрити.

Повідомлялося також, що під час візиту до Північної Кореї президент Росії Володимир Путін подарував Кім Чен Ину лімузин Aurus, який російська влада позиціонувала як "повністю російську розробку".

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