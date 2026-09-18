У Росії стартувало серійне виробництво нового електромобіля 'Атом'

Російський бренд "Атом" (належить АТ "Кама") розпочав масове виробництво електромобілів на території автомобільного заводу "Москвич", повідомив виробника в Telegram-каналі.
"Цього року розпочалося масштабне виробництво електромобілів, і перші клієнти вже почали отримувати свої "Атоми", – ідеться в повідомленні.
Виробництво електромобіля здійснюється за повним технологічним циклом. Процес охоплює зварювання кузова з окремих вузлів, його фарбування та антикорозійну обробку, фінальне складання автомобіля, налаштування механічних компонентів, конфігурацію й калібрування електронних систем, а також комплексне тестування та підсумковий контроль якості.
Довідка УНІАН. Електромобіль "Атом" позиціонується як перший російський електромобіль, розроблений на власній модульній платформі. Він являє собою компактний електричний хетчбек завдовжки 3995 мм, з колісною базою 2635 мм та кліренсом 170 мм. Під підлогою автомобіля встановлено тягову батарею ємністю 77 кВт·год. Електромотор на задній осі розвиває 204 к.с. і 295 Нм крутного моменту. Заявлений запас ходу становить до 500 км.
Автомобіль отримав оригінальний кузов без центральної стійки та з розпашними дверима. Задні двері відчиняються проти напрямку руху, але зробити це можна лише після відкривання передніх. Двері оснащені електроприводом, робота якого інтегрована із системами безпеки автомобіля.
Серед особливостей інтерфейсу – дисплей на кермі, проекційний дисплей на лобовому склі та голосовий асистент. Частину функцій автомобіля також можна контролювати за допомогою смартфона.
Наразі російський бренд електромобілів "Атом" співпрацює з 26 сервісними партнерами у восьми містах. Компанія планує розширити мережу до 16 міст у 2027 році, а до 2029-го – до 48.
Проєкт нового російського електромобіля вже тривалий час критикують через його зовнішній вигляд. Фахівці звернули увагу на схожість "Атома" з китайською моделлю Geely Geometry E. Водночас, на відміну від багатьох інших російських моделей авто, він не є повною копією.
Звичайних російський користувачів Мережі більше хвилює ціна "Атома". Її вже можна порівнювати не лише з вартістю китайських електромобілів, а й із цінами на якісні західні моделі.
Раніше повідомлялося, що для закритої групи попереднього замовлення ціна "Атома" становить 3,9 млн рублів (близько 46 тисяч доларів). З урахуванням державної субсидії кінцева вартість для покупця може становити близько 35 тисяч доларів. Для порівняння, ціна на новий електричний кросовер BYD Song Plus в Україні стартує приблизно від 26 000 доларів.
Російський автопром – останні новини
Серійне виробництво російських люксових автомобілів марки Aurus виявилося збитковим. Через це підприємство в Татарстані, де їх збирають, планують закрити.
Повідомлялося також, що під час візиту до Північної Кореї президент Росії Володимир Путін подарував Кім Чен Ину лімузин Aurus, який російська влада позиціонувала як "повністю російську розробку".