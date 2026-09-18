Кремль прибрав до рук активи Auchan, Nestle та Leroy Merlin, - ЗМІ

Російські активи іноземних компаній переходять під "тимчасове управління".

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління активів низки великих іноземних компаній, які працюють у Росії. Серед них Auchan, Nestle та Leroy Merlin, пише російський "Інтерфакс".

Згідно з документом, російські активи компаній переходять під "тимчасове управління" АТ "Л.Є.В. Менеджмент". Цій же структурі передають активи FM Logistics і Bati Logistics, а також ТОВ "Ле Монлід" (колишня Leroy Merlin). Формально мова йде не про остаточну конфіскацію права власності. Однак такий механізм фактично позбавляє власників можливості самостійно контролювати свої активи в Росії.

Компанія "Л.Є.В. Менеджмент", якій передали управління активами, зареєстрована в Москві у жовтні 2024 року. Її генеральним директором є Андрій Краюшкін. При цьому інформація про кінцевих власників структури публічно не розкривається.

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Пізніше в Nestlé відреагували на наказ Путіна.

"Компанія оцінює ситуацію та свої варіанти. Nestlé прагне вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперервності діяльності в інтересах усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Nestle працює на російському ринку з 1994 року та має в РФ кілька виробничих майданчиків. Auchan розпочав працювати в Росії з 2002 року і продовжувала діяльність в РФ після початку повномасштабної війни проти України.

Компанія Leroy Merlin присутня на російському ринку з 2004 року. Але пізніше вона передала контроль над російським бізнесом місцевому менеджменту, після чого мережу перейменували на "Лемана ПРО". Таким чином, вона продовжує роботу в Росії під новим брендом.

Іноземні компанії в Росії - останні новини

У лютому цього року стало відомо, що люксовий холдинг LVMH, який закрив свої бутики Louis Vuitton, Dior та Bulgari в Росії, зберіг легендарний готель, що обслуговує клієнтів, які перебувають під санкціями.

Попри те, що американський президент Дональд Трамп бажає покращити економічні відносини з Росією, західний бізнес навряд чи повернеться у великій кількості на російський ринок, поки вона веде війну проти України. Оглядач BBC Стівен Розенберг зазначав, що через війну та масові санкції Росія стикається з важкими економічними викликами: високою інфляцією, високими відсотковими ставками, стагнацією та рецесією.

При цьому компанії, які після повномасштабного вторгнення в Україну викупили такі бренди, як McDonald's, Heinz і Kellogg's, активно виступають проти повернення західних фірм. Російські депутати навіть запропонували законопроєкт, який ускладнить або унеможливить повернення західних компаній на ринок РФ.

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