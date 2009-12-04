Як діти ґвалтують депутатів
10:36, 04 грудня 2009Разное
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Ще зовсім недавно цей депутат весело та бадьоро блокував трибуну... Але нещодавно його зґвалтували двоє неповнолітніх дітей... “Нами затримано банду дітей, які ґвалтували депутатів різного рівня і рангу, – сказав міністр. – Сьогодні ми можемо говорити про кілька десятків жертв банди”... Відео
Ще зовсім недавно цей депутат весело та бадьоро блокував трибуну... Але нещодавно його зґвалтували двоє неповнолітніх дітей... “Нами затримано банду дітей, які ґвалтували депутатів різного рівня і рангу, – сказав міністр. – Сьогодні ми можемо говорити про кілька десятків жертв банди”... (Гумор).
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