Як діти ґвалтують депутатів

Ще зовсім недавно цей депутат весело та бадьоро блокував трибуну... Але нещодавно його зґвалтували двоє неповнолітніх дітей... “Нами затримано банду дітей, які ґвалтували депутатів різного рівня і рангу, – сказав міністр. – Сьогодні ми можемо говорити про кілька десятків жертв банди”... (Гумор).

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