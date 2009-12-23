Тимошенко особисто натиснула на кнопку "пуск" (фото)

Працівники ВАТ ”Укргідроенерго” на запуску в дослідно-промислову експлуатацію першого гідроагрегату Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), 22 грудня.

Прем’єр міністр України, яка брала участь в запуску, особисто натиснула кнопку ”пуск”.

За словами глави уряду, зараз електростанція на 90% оснащена вітчизняною технікою та незважаючи на кризу, Кабмін зміг пришвидшити темпи добудови ГАЕС.

Гідроакумулююча електростанція є одним з альтернативних джерел енергії, що дає змогу зменшити використання природного газу, вугілля, а також скоротити шкідливі викиди в атмосферу. За словами прем’єр-міністра, в поточному році на будівництво станції виділено майже 1 млрд. грн., а до кінця року з держбюджету буде перераховано ще 100 млн. грн., що забезпечить 100% фінансування цього проекту на поточний рік.

Прем’єр-міністр вручила урядові відзнаки працівникам.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН