Соцпартія просить Януковича захистити Мороза від хамства

Фракція Соціалістичної партії у парламенті звертається до Прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і Міністерства оборони з проханням дати офіційні пояснення за фактом образ міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА на адресу голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі СПУ з посиланням на заяву народного депутата Ярослава МЕНДУСЯ.

“Я і мої колеги по фракції Соціалістичної партії України звертаємося до прем`єр-міністра України і Міністерства оборони України з проханням дати офіційні пояснення за фактом образ з вуст міністра оборони А.ГРИЦЕНКА на адресу голови Верховної Ради України”, - заявив Я.МЕНДУСЬ. За його словами, “хамські вислови міністра оборони України дискредитують нормальні ділові відносини між урядом і парламентом, і є неприйнятними для офіційного представника держави”.

У повідомленні також йдеться, що “соціалісти розраховують почути від керівництва уряду на найближчому засіданні Кабінету міністрів України оцінку заяв міністра оборони України та призначити службове розслідування такої його поведінки”.

Водночас у повідомленні не зазначається, які саме висловлювання міністра оборони викликали обурення у СПУ.