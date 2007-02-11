На чемпіонаті їжі переможець з`їв 2,2 кілограма

У Литві пройшов перший національний чемпіонат їжі "Досита 2007", повідомляє в неділю "Росбалт". Переможцем став житель Вільнюса Ігор Гальперін, який важить 150 кілограмів: він з`їв майже 2,2 кілограма їжі, - бефстроганов, плов, яловичину.

"Просто прийшов, спробував і вийшло", - заявив переможець, який, як зазначає інформаційне агентство, від переїдання не міг стояти на місці. Перед закінченням конкурсу Гальперін перестав їсти, сперся рукою об стіл і витер з лоба піт, але допомога медиків, які спостерігали за змаганнями йому не знадобилася. За їх словами, найбільша небезпека в таких змаганнях - поперхнутися, проте цього разу обійшлося без нещасних випадків.

Друге і третє місця поділили Міндаугас Гумбялявічюс і Айдас Маткявічюс, які з`їли майже по 2 кіло їжі. Найоригінальнішим учасником змагань став Андрій Тацяк, який їв стоячи. Їдцем, який найбільш відповідав вимогам етикету, визнано Вітяніса Байорунаса - під час їжі він постійно кивав в такт музиці.

Лента.ру