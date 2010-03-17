Звільнено голову «Укравтодору»
19:25, 17 березня 2010Разное
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Змінити його поки що нікому
|Вадим ГУРЖОС
Про це УНІАН повідомили у приймальні «Укравтодору».
У той же час у компанії зазначили, що не мають інформації щодо можливих призначень в компанію.
Нагадаємо, В.ГУРЖОС був призначений головою «Укравтодору» в серпні 2008 р. До цього, з січня 2008 р., він обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв`язку України.
З березня 2005 по серпень 2006 р. В.ГУРЖОС також очолював "Укравтодор".
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