Звільнено голову «Укравтодору»

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні звільнив з посади голови Державної служби автомобільних доріг (Укравтодор) Вадима ГУРЖОСА.

Про це УНІАН повідомили у приймальні «Укравтодору».

У той же час у компанії зазначили, що не мають інформації щодо можливих призначень в компанію.

Нагадаємо, В.ГУРЖОС був призначений головою «Укравтодору» в серпні 2008 р. До цього, з січня 2008 р., він обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв`язку України.

З березня 2005 по серпень 2006 р. В.ГУРЖОС також очолював "Укравтодор".