Парламент підтримав закон про податок на посилки до 150 євро

Податок стягуватимуть під час купівлі товарів на іноземних маркетплейсах, зокрема Temu та AliExpress.

Верховна Рада у середу, 16 вересня, ухвалила у першому читанні закон, який передбачає запровадження 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють через іноземні маркетплейси.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України (№16051) проголосували 273 народних депутати за необхідної кількості у 226 голосів.

Документ скасовує поріг для міжнародних відправлень вартістю менше 150 євро (біля 7 724 грн), які до цього податком не обкладалися. Найбільше це має зачепити посилки з великих китайських платформ, як Temu та AliExpress, які користуються попитом серед українців.

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Водночас пільгу збережуть для некомерційних міжнародних відправлень від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро (2 317 грн) за умови, що такі товари пересилаються без будь-якої оплати.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідний документ є вимогою ЄС та його прийняття відкриє Україні доступ до міжнародного фінансування.

"Цей законопроєкт є частиною наших міжнародних зобов'язань. Далі тягнути нам немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень… Ціна питання на сьогоднішній момент – неотримання у вересні 4 млрд євро. Ми мали їх отримати. Ми терміново перевнесли ці законопроєкти, щоб мати шанс отримати ці кошти у жовні", - зазначив чиновник з трибуни парламенту.

Згідно пояснювальної записки, прийняття законопроєкту сприятиме наближенню України на шляху до членства в Європейському Союзі шляхом гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС.

Тим часом, противники документу зазначали, що прийняття закону може створити проблеми для сектору виробництва НРК, дронів через можливу затримку комплектуючих на кордоні.

Також Рада ухвалила у першому читанні документ, що встановлює механізм оподаткування посилок. Відповідний законопроєкт про зміни до Митного кодексу України (№15460) підтримали 267 народних депутатів. Як зазначив міністр фінансів, цей законопроект передбачається застосовувати з 1 липня 2027 року. Він додав, що відповідний документ має спростити процедуру сплати ПДВ фізичною особою, щоб оподаткування здійснювалось автоматично.

Податок на міжнародні посилки – головні новини

1 вересня парламент вчергове не підтримав скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. При цьому у травні Рада також провалила голосування за законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України, який мав на меті запровадження податку на посилки.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що отримання Україною наступного траншу від МВФ у розмірі 1,66 мільярда доларів наразі під загрозою зокрема через провал голосування за законопроєкт про оподаткування посилок.

Пізніше, 8 вересня, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що МВФ не відмовився від вимоги щодо скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ухвалення відповідного законопроєкту залишається умовою для отримання Україною наступного траншу.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький відстоює запровадження податку, зазначаючи, що чинний порядок надає іноземним виробникам несправедливу перевагу. Водночас критики стверджували, що це майже не вплине на зростання податкових надходжень, але збільшить фінансовий тягар для українців, багато з яких залежать від таких посилок.

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