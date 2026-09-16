В Польщі оприлюднили мінімальну зарплату на 2027 рік: на скільки вона більша за українську

Заробітна плата в Польщі зросте на 3% – для роботодавців підвищення означатиме збільшення витрат на працевлаштування.

Рада міністрів Польщі опублікувала 15 вересня постанову про розмір мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної ставки у 2027 році. Про це повідомляє Gazeta Prawna.

З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата в Польщі зросте з 4806 до 4950 злотих брутто (з приблизно 57,0 до 58,7 тис. грн), тобто на 3%.

Також зросте мінімальна погодинна ставка – до 32,30 злотого брутто (близько 383 грн). Саме ці суми будуть визначені законодавством, однак для працівника найважливіше те, скільки зрештою надійде на його рахунок. Фактичне підвищення зарплати буде меншим. Працівник отримуватиме близько 3703,93 злотого "на руки " (близько 44 тис. грн), тоді як у 2026 році ця сума становила близько 3605,85 злотого (близько 42,8 тис. грн).

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Це означає на 98,08 злотих (приблизно 1165 грн) більше на місяць, тобто приблизно на 2,72% більше чистими. За весь 2027 рік це дає майже 1177 злотих (близько 14 тис. грн) більше на руки, ніж за мінімальної зарплати, яка діє у 2026 році.

Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року охопить значну кількість працівників. У березні 2026 року 12,2% працевлаштованих в Польщі отримували заробітну плату брутто, яка не перевищувала мінімальну. Якщо врахувати 15 млн 70,1 тис. працюючих (дані за березень 2026 року), це становить близько 1,84 млн осіб.

Підвищення мінімальної заробітної плати означає зростання не лише зарплати брутто, а й внесків, які сплачує роботодавець. У 2026 році за мінімальної зарплати вартість працевлаштування за тих самих умов становить близько 5790,28 злотих (68,8 тис. грн) на місяць.

За запропонованої на 2027 рік суми у 4950 злотих це буде близько 5963,77 злотих (70,8 тис. грн) на місяць. Таким чином, різниця становитиме 173,49 злотих (близько 2060 грн) на місяць. У масштабі року це дає близько 2081,88 злотих (близько 24,7 тис. грн) додаткових витрат на одного працівника.

Це розрахунок лише вартості заробітної плати та обов’язкових внесків. Фактичні витрати на працевлаштування можуть бути вищими, якщо роботодавець також несе інші витрати, пов’язані з працевлаштуванням.

Зміна мінімальної заробітної плати також впливає на інші суми, визначені законодавством. Від її розміру, зокрема, залежать ліміти вихідної допомоги, доплата за роботу вночі, а також розмір деяких внесків до ZUS (Управління соціального страхування Польщі). Тому підвищення мінімальної зарплати може мати значення як для працівників, так і для роботодавців.

Слід зазначити, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік Кабінет міністрів заклав підвищення мінімальної зарплати до 9546 гривень. Таким чином, українська мінімальна зарплата в 2027 році буде у шість разів менша, ніж польська.

Мінімальна зарплата в Україні та Польщі

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8647 грн на місяць. Таким чином, польська мінімальна зарплата (4806 злотих) вже зараз приблизно у шість разів перевищує українську. Найменші доходи в Україні традиційно фіксують у сферах освіти, медицини, сільського господарства та роздрібної торгівлі.

При цьому середня заробітна плата "на руки" в Польщі приблизно у 3,5 раза перевищує середню в Україні. У Польщі середня зарплата до сплати податків становить близько 8,7-8,9 тисячі злотих на місяць (орієнтовно 103-105 тис. грн). Після податків працівник отримує приблизно 6,5-6,7 тисячі злотих (біля 77-80 тис. грн). При цьому середня зарплата в Україні до сплати податків зараз становить 20-24 тис. грн (приблизно 480–575 доларів) на місяць. Після сплати податків працівник отримує приблизно 15,4-18,5 тис. грн.

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