ДАІ попереджає про можливі затримки транспорту в Києві

У зв’язку з проведенням Хресної ходи з Віфлеємською іконою Божої Матері та святкування Великодня ДАІ Києва попереджає про можливі затримки у русі транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державтоінспекції м. Києва, у неділю, 4 квітня, орієнтовно о 16.00 заплановано проведення хресної ходи з чудотворною Іконою Божої Матері.

ДАІ просить водіїв урахувати, що колони людей будуть пересуватися за маршрутом Києво-Печерська лавра - вулиця Івана Мазепи - площа Героїв Великої Вітчизняної війни - бульвар Дружби Народів - Залізничне шосе.

Також ДАІ звертає увагу на те, що водії не повинні навіть на короткий час залишати без нагляду свої автомобілі на дорозі у непередбачених для цього місцях, зонах дії відповідних знаків, в тому числі тимчасових, біля пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту. Виконання цих порад створить більш комфортні та сприятливі умови для пересування людей, забезпечення безпеки громадського порядку і дорожнього руху на вулицях міста.