Вимагав $72 тисяч хабаря: Кравченко опублікував нові звинувачення щодо очільника НАБУ

Хабар нібито вимагався за виділення землі в Київській області.

Колишній Генпрокурор України Руслан Кравченко оприлюднив другу частину відео, в якому звинуватив очільника НАБУ Сергія Кривоноса у вимаганні хабаря в час, коли той працював в Обухівському управлінні юстиції.

У відео йдеться про те, що Кривонос у 2014 році вступив у злочину змову з тодішнім очільником Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області. Вони, разом зі спільниками, вимагали надати хабар розміром у $72 000 за виділення земельної ділянки площею в 0,25 га у селі Тарасівка Обухівського району.

Зазначається, що громадянин, від якого вимагали хабар, звернувся до правоохоронних органів та почав співпрацювати з ними для викриття злочинної групи. Згідно з планом, земельну ділянку планували виділити підставній особі на безоплатній основі. Після чого, ця особа повинна була продати цю ділянку громадянину, який її потребував.

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Крім того, для зменшення оподаткування, група намагалася фіктивно зменшити вартість земельної ділянки. У відео зазначається, що в підсумку сама процедура не була завершена, оскільки злочинній групі стало відомо про викриття їхньої діяльності.

На тлі цього, Кравченко заявив, що Кривонос підозрюється в проханні надати хабар в особливо великому розмірі. А також в організації та видачі оцінювачем підробленого офіційного документа.

Що цьому передувало

Нагадаємо, зранку, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП. Пізніше стало відомо, що діючий Генпрокурор покинув Україну. Про це він повідомив самостійно, додавши, що знаходиться у "закордонному відрядженні".

У першій частині відео Кравченко заявив, що очільник НАБУ Кривонос нібито намагався підкупити голоси виборців серед студентів під час виборів у 2008 році. За словами Кравченка, тоді Кривоноса викрили, але він, для уникнення відповідальності, фіктивно всиновив дитину.

Зазначимо, що очільники НАБУ та САП 14 вересня дали пресконференцію, на якій зазначили, що не отримували жодної підозри від Генпрокуратури. Директор НАБУ також заявив, що Кравченко вдався до незрозумілого винаходу - "інформаційного жанру Telegram-підозри".

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