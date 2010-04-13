Чи могли навігацією польського літка управляти ззовні?

Думка

Чи розбиваються літаки, на яких літають перші особи держав?

Надзвичайно рідко…

Чи мала місце помилка пілота в результаті його недостатнього професіоналізму, як про це наперебій говорять представники російської влади та російські ж ЗМІ?

Малоймовірно, тому що на борт №1 відбираються найкращі пілоти країни. Чи міг пілот не зважати на настійливі рекомендації диспетчерів, проігнорувати очевидну небезпеку й уперто продовжувати сідати? Теж малоймовірно, враховуючи досвід екіпажу й усвідомлення важливості «вантажу». Та й не самогубця ж командир літака, врешті-решт. Літак заходив на посадку тричі, і тричі диспетчери помічали його зміщення з курсу на 150 метрів убік! Чому?

Та тому, що в літаку була несправна система навігації.

Чи часто виходить з ладу система навігації на ТУ-154?

Ні, майже ніколи, у цьому літаку вона дублюється.

Чи можна вивести з ладу систему навігації ТУ-154?

Можна… Виявити таку несправність, якщо її заклали досвідчені люди, практично неможливо…

…Польща в очах Росії – завжди була злом, яке мало бути покаране. Під час катастрофи президентського літака під Смоленськом загинув як її президент, так і ціла когорта генералів, що очолювали збройні сили та спецслужби незалежної Польщі.

Повоєнне державне утворення за згодою держав-переможниць було центром Варшавського військового договору. Після здобуття поляками свободи посипалися режими Східної Європи, підтримувані Москвою. А невдовзі розвалився й сам колос на глиняних ногах, хоч і був обперезаний грізними на вигляд ядерними ракетами застарілої конструкції.

Єльцинська демократія в Росії наказала довго жити. У колишній супердержаві почали активно відроджуватися сподівання на повернення позицій світового страховиська. Уже почали матеріалізуватися ностальгічні прагнення відродити минулу імперіалістичну «велич».

Перш за все для цього потрібно повернути під свій вплив буферну зону, що складається з незалежних держав, народи й уряди яких категорично не хочуть знов опинитися під московською «парасолькою». Спецоперація Росії проти Грузії загальмувалася лише наприкінці її реалізації. Проте Росія ще не заспокоїлася щодо Закавказзя…

Нещодавно до влади в Україні не без участі Кремля прийшла нова влада. Деякі очільники вже не соромляться оприлюднювати свої прагнення щодо входження в «союз» з Росією. І всупереч Основному Закону намагаються продовжити перебування іноземної військової бази (ЧФ РФ) на українській території.

Чехи і словаки майже в один голос почали заявляти: ось-ось має відбутися вторгнення зі сходу. Невеселі очікування вільних європейських громадян колись єдиної Чехословаччини посилюються спогадами про 1968 рік, коли «братні» танки стояли в Празі. А перед радянськими танкістами на площі факелом самоспалення загорівся студент Ян Палах...

Польща – твердий горішок. Російські спецслужби кидають найбільші оперативно-агентурні сили на території проживання слов’янських народів, а особливо польського, який двічі повставав проти Російської імперії в позаминулому столітті й двічі – проти Радянської імперії в столітті минулому.

Польський президент Лєх Качинський твердо стояв на позиціях суверенітету своєї держави, неповернення її під сферу московського впливу.

…Перед катастрофою командир екіпажу тричі заводив літак на посадку. І щоразу російські диспетчери бачили на екранах локатора відхилення літака на початковому етапі приземлення, як по вертикалі, так і по горизонталі. Диспетчери повідомляли про це командирові літака, і той ішов на другу, а згодом з аналогічної причини – на третю спробу посадки.

Чому така наполегливість? Перед власними очима пілота-командира прилади показували параметри цілком нормального спуску й приземлення.

Нещодавно літак польського президента капітально ремонтувався в цехах російського авіазаводу.

Чи можливо було вставити туди електронний чіп, який спотворює навігаційні дані? При пожежі літака цей пристрій згоряє, не залишаючи жодних слідів. Вмикається по радіокоманді з землі. Пілот бачить на моніторі правильно обраний напрям спуску й приземлення. А насправді все відбувається з істотним відхиленням – як по вертикалі, так і по горизонталі. І катастрофа неминуча… Вчитайтеся в інтерв’ю з міністром надзвичайних ситуацій Росії Сергієм Шойгу: «Було відхилення від траєкторії спуску по вертикалі. Також на сто п’ятдесят метрів убік від посадкової смуги». Невже пілот президента настільки непрофесійний?

…На наступних президентських виборах до влади у Польщі може прийти новий президент, лояльний до московських планів повернення «імперії зла», як її охарактеризував Рональд Рейгана, що спирається на країни-сателіти. Наступним кроком, цілком імовірно, буде завершення операції в Грузії. Країни Прибалтики підуть «на закуску».

Уже сьогодні Москва почала втілювати в життя плани щодо свого південного прикордоння. Розкрила обійми бунтівникам з Киргизії, що брутально скинули законний уряд і всенародно обраного президента. Російський медіа-офіціоз наполягає, що революція в Киргизії відбувається абсолютно незалежно від волі Кремля. Правда, смішно?

...Залишається поставити класичне запитання, відоме з римського права: кому вигідна загибель президента Польщі Лєха Качинського? І чи не будуть загіпнотизовані жахливою катастрофою під Смоленськом очільники світових держав, не помічаючи очевидного?

Георгій Бурсов