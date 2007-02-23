Керівники полтавської міліції подали у відставку

Начальник Полтавського міського управління міліції Олександр ШИЛО і його заступник Олександр КОВЖОГА написали рапорти про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Управління МВС в Полтавській області Михайло ВЕРШНЯК.

За його словами, ця відставка не пов`язана з інцидентом, що стався між віце-мером Полтави Олександром РУСІНИМ і працівниками міліції. 25 грудня 2006 р. А.РУСІН попросив прокуратуру порушити кримінальну справу про перевищення працівниками міліції своїх повноважень.

На сьогодні обов`язки начальника Полтавського міського управління міліції виконує Володимир ДІДИК.

Говорячи про кадрові питання, М.ВЕРШНЯК заявив, що найближчим часом він планує змінити свого першого заступника, заступника з громадської безпеці, а також запровадити посаду нового заступника начальника по роботі з особовим складом.

Нагадаємо, 25 січня міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО звільнив Сергія АВРАМЕНКА з посади начальника Управління МВС в Полтавській області, призначивши замість нього генерал-майора міліції М.ВЕРШНЯКА.