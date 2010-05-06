Жінка на іномарці замалим не протаранила Т-34 на Хрещатику

Сьогодні ввечері о 21.35 під час генеральної репетиції на Хрещатику в Києві параду до 65-ї річниці Перемоги мало не сталося ДТП за участю легковика Nissan-Note з танком Т-34, який ішов своїм ходом центральною вулицею української столиці.

Як повідомили УНІАН працівники ДАІ, жінка–водій іномарки, рухаючись вулицею Грушевського через Європейську площу, проігнорувала заборону на в’їзд на Хрещатик, яка була окреслена відповідними знаками. Легковик, незважаючи на команди працівників ДАІ проїхав до Майдану, де вздовж розподільчої лінії рухався танк Т-34.

Як розповіли працівники ДАІ, інцидент трапився неподалік перехрестя вул. Хрещатик та вул. Інститутській. За інформацією співробітників правоохоронних органів, до водія легковика буде застосовано кілька санкцій за порушення правил дорожнього руху. Вона може бути покарана включно до позбавлення прав на певний час.