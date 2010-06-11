Добкін запропонував створити танковий холдинг
Але спершу прибрати керівників заводу
Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН запропонував змінити керівництво заводу ім. Малишева та створити на його базі державний холдинг, до складу якого ввійдуть Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» та конструкторське бюро з двигунобудування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з вирішення актуальних проблем розвитку Харківської області під головування першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.
На думку М.ДОБКІНА, до цього спонукає надзвичайно важка економічна ситуація на всіх підприємствах танкобудівної галузі.
«Є факти, що, незважаючи на відсутність завантаженості, хронічну збитковість, втрату кваліфікованих кадрів і зростаючі борги із зарплати, завод ім. Малишева почав відмовлятися від багатьох вигідних контрактів. Абсолютно невідомо, які цілі переслідує керівництво. Зрозуміло одне, це призведе до банкрутства заводу», - наголосив М.ДОБКІН.
На його думку, банкрутство заводу ім. Малишева призведе до втрати цілою низки підприємств оборонного комплексу.
М.ДОБКІН наголосив, що для вирішення існуючих проблем потрібно змінити менеджмент заводу, а також утворити нове державне підприємство на базі трьох харківських оборонних заводів.
За його словами, це дозволить зберегти державні інтереси в галузі танкобудування та відновити економічну спроможність харківських оборонних підприємств.