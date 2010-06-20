Кувейтського шейха вбито 5 пострілами вдома під час обіду
22:50, 20 червня 2010Разное
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Полиція затримала дядька вбитого
Член правлячої династії Кувейту, внук попереднього еміра, 52-річний шейх Базель Аль-Сабах застрелений під час обіду. Поліція затримала і допитала у цій справі дядька вбитого, шейха Фейсала аль-Сабаха. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника кувейтських спецслужб.
За його словами, злочин стався в четвер у будинку загиблого під час обіду, влаштованого для кількох шейхів. Базель Аль-сабах дістав п`ять вогнепальних поранень. Загиблий не мав державних постів, натомість його дядько є офіцером армійської розвідки.
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