УНІАН і РІА “Новости” підписали угоду про співпрацю

Українське незалежне інформаційне агентство УНІАН і Російське інформаційне агентство новин РІА “Новости” підписали угоду про співпрацю в інформаційній сфері.

Провідні інформаційні агентства України і Росії планують проводити спільні інформаційні заходи: фотовиставки, круглі столи, прес-конференції із залученням політиків та експертів.

Президент УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає, що сьогодні українсько-російським відносинам бракує щирості та відвертого діалогу на різних рівнях і в різних сферах суспільного життя. “Ми повинні бути зрозумілішими одне одному, діалог мають вести не тільки політики, але й представники бізнесу, культурні діячі, експерти, журналісти. Це сприятиме формуванню хорошої міцної бази для активізації українсько-російських взаємин. І якщо спільні зусилля агентств УНІАН і РІА “Новости” сприятимуть тому, аби українці й росіяни знали більше про життя двох країн, ми будемо щасливі. Хочеться, щоб росіяни знали більше достовірної інформації про Україну, а не жили уявленнями про Україну та українців” – зазначила вона.

Генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО під час церемонії підписання угоди зауважив, що агентство ставить перед собою мету розширити мережу своїх представництв за кордоном, аби “передплатники агентства мали більше ексклюзивної оперативної інформації”. Серед пріоритетів агентства – відкриття повноцінного корпункту у Брюсселі, де вже працює наш кореспондент, а також у Москві.

У свою чергу, коментуючи підписання угоди з УНІАН, головний редактор РІА “Новости” Світлана МИРОНЮК зазначила, що агентство “має міцні позиції в багатьох країнах СНД і сьогодні має намір активізувати свою роботу в Україні”. “Ми працюємо відкрито і маємо на меті надати нашим передплатникам більше інформації про Україну. В цьому контексті наша співпраця з УНІАН має для двох агентств серйозне стратегічне значення”, - сказала С.МИРОНЮК. Вона також повідомила, що РІА “Новости” готове в рамках співпраці та реалізації певних спільних проектів надати УНІАН свої ресурси за межами України.

Директор Головної дирекції країн СНД і Балтії РІА “Новости” Алан КАСАЄВ повідомив, що ”у агентства в Україні великі та цікаві плани. Ми плануємо створити інтернет-сайт представництва РІА “Новости” в Україні. Зараз починаємо активно співпрацювати в організації прес-конференцій, круглих столів, на які запрошуватимемо головних російських ньюс-мейкерів. Наше завдання - стати ближчими і зрозумілішими Україні та її народу”.

У свою чергу, керівник представництва РІА "Новости" в Україні Захар ВИНОГРАДОВ зазначив, що “спільний проект його агентства і УНІАН дозволить зробити інформаційне поле України більш відкритим і об’єктивним”.