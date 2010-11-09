Алла Пугачова іде з радіобізнесу

Співачка Алла Пугачова йде з радіомовної корпорації "Профмедіа" (РКПМ), де з 2007 року керувала названим на її честь "Радіо Алла", пише газета "Коммерсант".

Про припинення співпраці з Пугачовою повідомив президент РКПМ.

За словами джерела газети, ініціатором розриву співпраці була Пугачова. РКПМ відмовиться від використання імені і образу Алли Пугачової в оформленні й просуванні радіостанції. За даними джерела видання, холдинг планує запустити на частотах "Радіо Алла" в Москві та регіонах новий проект, швидше за все, розрахований на колишню аудиторію - жінок старших 30 років.

У липні 2007 року РКПМ спільно з Пугачовою запустили "Радіо Алла". Пугачова посіла обов’язки художнього керівника станції, ведучою кількох програм і надала право на використання свого імені. "Радіо Алла" навіть вдалося ввійти до топ-20 московських радіостанцій.

Коментар Пугачової щодо її виходу з радіобізнесу газеті одержати не вдалося.