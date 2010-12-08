Жінка зламала голову шестимісячному синові, переодягаючи його
23:47, 08 грудня 2010Разное
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У Львівській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства з необережності 32-річною жінкою свого шестимісячного сина.
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, у Городоцькому районі Львівщини жителька села Суховоля під час переодягання сина в ліжку зламала йому основу черепа, що спричинило смерть немовляти.
Кримінальну справу порушено за ст. 119 ч. 1 Кримінального кодексу України.
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